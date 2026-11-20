Pilibhit News: एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने वीरांगना को किया नमन
संवाद न्यूज एजेंसी, पीलीभीत Updated Fri, 20 Nov 2026 12:14 AM IST
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पीलीभीत। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) की नगर इकाई मरोरी की ओर से बृहस्पतिवार को वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जयंती एवं स्त्री शक्ति दिवस के अवसर पर विचार गोष्ठी और पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान उपस्थित कार्यकर्ताओं ने महारानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष अरविंद वर्मा ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके जीवन से युवाओं को साहस, आत्मसम्मान और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है।
वहीं, नगर मंत्री अंश ने कहा कि स्त्री शक्ति दिवस नारी शक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण का संदेश देता है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्ष, पराक्रम और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। उनके आदर्श सदैव युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
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इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री रौनक पाल, शुभम भारती, डॉ. आयुष अवस्थी, कुनाल पटेल सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद
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कार्यक्रम को संबोधित करते हुए नगर अध्यक्ष अरविंद वर्मा ने कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई का साहस, शौर्य और राष्ट्रभक्ति आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर छात्राओं के लिए प्रेरणास्रोत है। उनके जीवन से युवाओं को साहस, आत्मसम्मान और देश के प्रति समर्पण की प्रेरणा मिलती है।
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वहीं, नगर मंत्री अंश ने कहा कि स्त्री शक्ति दिवस नारी शक्ति के सम्मान, स्वाभिमान और सशक्तीकरण का संदेश देता है। महारानी लक्ष्मीबाई का जीवन संघर्ष, पराक्रम और राष्ट्रसेवा का प्रतीक है। उनके आदर्श सदैव युवाओं को राष्ट्रहित में कार्य करने के लिए प्रेरित करते रहेंगे।
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इस अवसर पर जिला संगठन मंत्री रौनक पाल, शुभम भारती, डॉ. आयुष अवस्थी, कुनाल पटेल सहित अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। संवाद