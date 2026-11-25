विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

दिल्ली में हुई बैठक के बाद पश्चिम उत्तर प्रदेश में नई सियासी बहस छिड़ गई है। सपा और कांग्रेस के रणनीतिकारों ने अपने-अपने दावे और गणित रखा। पहले चरण वाले सहारनपुर मंडल के लिए सपा ने खास तैयारी की थी।वर्ष 2022 के विधानसभा और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों और प्रत्याशियों को मिले वोट को आधार बनाकर दोनों दल एक-दूसरे के सामने अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर और शामली में सपा ने एक भी सीट देने से इन्कार कर दिया है। इसकी वजह पिछले चुनाव में हारी हुई सीटों पर भी मजबूत प्रदर्शन माना जा रहा है।मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण नहीं चाहती सपासीट शेयरिंग से लेकर हिस्सेदारी तक सपा मुस्लिम वोट बैंक को सहेजकर रखना चाहती है। यही वजह है कि कांग्रेस ने सांसद इमरान मसूद को बातचीत में शामिल किया तो सपा ने कैराना की सांसद इकरा हसन को दायित्व दिया। सहारनपुर मंडल में मुस्लिम मतों को सहेजकर रखने के लिए दोनों दलों ने अपने-अपने तीर चलाए हैं।जनपद में कांग्रेस को 2022 में मिले वोटप्रत्याशी/विधानसभा वोटदेवेंद्र कुमार/बुढ़ाना 2452यासमीन/चरथावल 965दीपक कुमार/पुरकाजी 1762सुबोध शर्मा/मुजफ्फरनगर 1694गौरव भाटी/खतौली 1209जमील अहमद/मीरापुर 1258बघरा से पंकज चुने गए आखिरी विधायकसियासत में उतार-चढ़ाव जारी है। कांग्रेस के आखिरी विधायक 2007 के चुनाव में बघरा सीट से पंकज मलिक चुने गए थे। मलिक ने 37649 वोट हासिल कर रालोद के योगेंद्र सिंह को हराया। रालोद के उम्मीदवार को 19840, सपा के उम्मीदवार मुकेश चौधरी को 12664, भाजपा के विजय कुमार को 18909 और बसपा के लोकेंद्र वर्मा को 19840 वोट हासिल हुए थे। इसके बाद परिसीमन हुआ और बघरा सीट खत्म हो गई।हम कोई सीट नहीं छोड़ना चाहते : जियासपा जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने कहा कि वह जिले की एक भी सीट कांग्रेस को देने के पक्ष में नहीं है। इसकी वजह है वर्ष 2022 के नतीजे। सपा का प्रदर्शन कांग्रेस के प्रत्याशियों से बेहतर था, इसलिए सीट नहीं दी जानी चाहिए।हमारी तीन सीटों पर दावेदारी : कटारियाकांग्रेस जिलाध्यक्ष सत्यपाल कटारिया ने कहा कि हमारी तीन सीटों पर दावेदारी है। पुरकाजी, सदर के अलावा एक सीट और दी जानी चाहिए। शीर्ष नेतृत्व ही इसके लिए बातचीत कर रहा है।