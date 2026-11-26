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मुजफ्फरनगर। राष्ट्रीय हिंदू शक्ति संगठन के राष्ट्रीय संयोजक संजय अरोरा का कहना है कि उसे अज्ञात व्यक्तियों ने कॉल कर गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी दी। आरोप है कि कॉल करने वाले ने खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। थाना खालापार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।शहर के पारसनाथ निवासी संजय आरोरा ने पुलिस को बताया कि 23 नवंबर की रात 10:31 बजे वह शिव चौक पर बैठे हुए थे। इसी दौरान उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से कॉल आई। कॉल करने वाले ने उनका नाम पूछने के बाद गाली-गलौज शुरू कर दी।आरोप है कि फोन करने वाले ने एक महीने के भीतर घर में घुसकर जान से मारने की धमकी दी और खुद को बांग्लादेशी नागरिक बताया। इससे पहले 30 सितंबर की रात करीब 10:45 बजे भी उनके मोबाइल पर दूसरे नंबर से कॉल आई थी। उस समय कॉल करने वाले ने खुद को खालापार का निवासी बताते हुए भाजपा सरकार जाने के बाद देख लेने और घर से बाहर नहीं निकलने देने की धमकी दी थी।उन्होंने इस मामले की सूचना चौकी आबकारी पर दी थी। एएसपी सिद्धार्थ के. मिश्रा का कहना है कि अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।