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मुजफ्फरनगर। साइबर ठगी के मामले में नामजद हरसौली निवासी मोनू की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली गई है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या-3) के पीठासीन अधिकारी अनुराग पंवार ने मामले की सुनवाई की।आठ सितंबर को रांची के व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई। अभियोजन के अनुसार निवेश के नाम पर 22,91,112 रुपये की ठगी की गई। मोबाइल नंबर से पश्चिम बंगाल के एक व्यक्ति से 4,00,799 रुपये की साइबर वित्तीय ठगी का भी आरोप है। पुलिस जांच में सामने आया था कि कबीर और मोनू अन्य अज्ञात लोगों के साथ संगठित गिरोह बनाकर भोले-भाले लोगों के नाम पर सिम निकलवाते थे और उनसे ठगी करते थे।बचाव पक्ष ने कहा कि मोनू निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया गया है। विवादित सिम न उसके नाम है, न उसके पास था। वह गाजियाबाद में टैक्सी चलाता है। अदालत ने गुण-दोष पर टिप्पणी किए बिना कहा कि सिम आरोपी के नाम जारी नहीं था, बल्कि आरव तोमर के नाम था। प्राथमिकी के अनुसार ही आरोपी को सिम दिए जाने की बात सामने आई है।सिम के उसके इस्तेमाल का इसके अलावा कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। अदालत ने आरोपी की जमानत अर्जी स्वीकृत कर ली है।