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खतौली। जीटी मार्ग निवासी व्यापारी अमन सूरी के घर में घुसकर गाली-गलौज और मारपीट के मामले में पुलिस ने भाजपा नगर अध्यक्ष प्रवीण ठकराल के पुत्र माधव ठकराल और उसके साथी पुनीत अरोरा और विवेक रहेजा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस आरोपियों को थाने लेकर आई, इस दौरान माधव की तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने आरोपी को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि अन्य दो आरोपियों का चालान कर दिया गया है।व्यापारी ने आरोप लगाया था कि भाजपा नेता का बेटा अपने साथियों के साथ उनके घर पहुंचा और गाली गलौज की। परिवार के लोगों के साथ मारपीट की। मामले का वीडियो भी वायरल हुआ है।पुलिस ने रात में ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाने बैठाया। देर रात थाने में माधव ठकराल की अचानक तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने उसे उपचार के लिए मेरठ भेजा। पुलिस ने दो आरोपी पुनीत अरोरा तथा विवेक रहेजा का चालान किया है। भजापा नगर अध्यक्ष प्रवीण ठकराल का कहना है कि उनका बेटा मेरठ आईसीयू में भर्ती है। उनका परिवार सादगी से रहता है।सीओ रुपाली रॉय चौधरी ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरु करा दी गई है। दो आरोपियों का चालान किया गया है। जबकि तीसरा आरोपी माधव ठकराल का मेरठ में उपचार चल रहा है। अस्पताल से आने के बाद साक्ष्यों के आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी।