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अभियोजन के अनुसार भोपा रोड स्थित बेदी ट्रैक्टर्स (महिंद्रा ट्रैक्टर एजेंसी) से मतेंद्र और अवतार नागर ने अलग-अलग तारीखों में 12 नए ट्रैक्टर खरीदे थे। इनमें पांच ट्रैक्टरों का भुगतान रिश्तेदारों के नाम पर फाइनेंस कराकर किया गया था, जबकि सात ट्रैक्टरों की करीब 34 लाख रुपये की रकम बकाया थी।आरोप है कि बकाया भुगतान के लिए दोनों ने एजेंसी संचालक को 27 लाख रुपये के तीन चेक दिए। बैंक में लगाने पर खातों में पर्याप्त धनराशि नहीं मिली। इसके बाद रकम मांगने पर आरोपियों ने कथित तौर पर गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी।मामले में नई मंडी थाने में वर्ष 2016 में धोखाधड़ी, अमानत में खयानत, गाली-गलौज और धमकी देने की धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ था। अदालत ने पाया कि आरोपी के विरुद्ध वर्ष 2017 में आरोपपत्र दाखिल हो चुका था और लगातार समन और जमानती वारंट जारी होने के बावजूद वह विचारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहा था। अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है।