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जानसठ। ओलियो ब्रांड के पैक्ड स्नैक्स का सुपर स्टॉकिस्ट बनाने का झांसा देकर व्यापारी से 2.24 लाख रुपये की ठगी करने की गई। कंपनी के अधिकारियों ने पहले सुपर स्टॉकिस्ट बनाने का लालच देकर रकम बैंक खाते में ट्रांसफर कराई और बाद में माल की आपूर्ति के नाम पर सीलनग्रस्त, सड़ा हुआ और फंगस लगा सामान भेज दिया।जानसठ के मोहल्ला हुसैनपुरा निवासी अंकुर सैनी ने अदालत में दिए प्रार्थना पत्र में बताया कि उनके 73 वर्षीय पिता राज बहादुर सैनी नेक्सको ग्रुप के प्रोपराइटर हैं। आरोप है कि छह मई 2026 को अश्वनी शर्मा नाम का व्यक्ति उनके कार्यालय पहुंचा और खुद को मुरादनगर स्थित मैसर्स क्यूबॉयड वॉल्यूम प्रोजेक्ट्स कंपनी का सेल्स कर्मचारी बताया और सुपर स्टॉकिस्ट बनाने का लालच दिया। आरोप है कि कुल 2,24,823 रुपये ठग लिए गए।पीड़ित ने कंपनी पर इलेक्ट्रॉनिक बिलिंग में भी कथित हेराफेरी कर डैमेज डिस्काउंट दिखाने का आरोप लगाया है। अदालत में प्रार्थना पत्र देकर कंपनी के एमडी वरुण त्यागी और सेल्स कर्मचारी अश्वनी शर्मा के खिलाफ शिकायत की। इसके बाद अदालत के आदेश पर प्राथमिकी दर्ज कराई है। सीओ ऋषिका सिंह का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।