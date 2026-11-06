Moradabad News: युवा उत्सव में लोकगीत, लोकनृत्य और पेंटिंग में युवाओं ने दिखाई प्रतिभा

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उत्सव में लोकगीत समूह, लोकनृत्य समूह, पेंटिंग, कविता लेखन और नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएं हुईं। पेंटिंग में जोहा अरशद पहले, अमान अली दूसरे और खुशी तीसरे स्थान पर रहीं। कविता लेखन में रिया सैनी ने पहला व रागिनी वर्मा ने दूसरा स्थान हासिल किया। नुक्कड़ नाटक में मेथोडिस्ट इंटर कॉलेज ने पहला स्थान हासिल किया। लोकगीत में केसीएम स्कूल पहले और प्रताप सिंह कन्या इंटर कॉलेज दूसरे स्थान पर रहे। लोकनृत्य में प्रताप सिंह कन्या इंटर कॉलेज ने पहला और सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज ने दूसरा स्थान हासिल किया।विजेताओं को आरएसडी एकेडमी के अध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार, प्रशासक डॉ. मयंक शर्मा, वित्त निदेशक डॉ. अजय शर्मा, क्षेत्रीय वैज्ञानिक अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा, जिला युवा कल्याण अधिकारी सिद्धार्थ ने पुरस्कार व प्रमाणपत्र देकर सम्मानित किया।इस दौरान सेवानिवृत्त जिला युवा कल्याण अधिकारी नरेश कुमार चौहान, सेवानिवृत्त क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी शिव कुमार शुक्लावाल, क्षेत्रीय युवा कल्याण अधिकारी जितिन राठी, आशीष कुमार शिवम, विनीत कुमार, नवीन कुमार, पुष्पेंद्र कुमार, स्वीटी, वरिष्ठ सहायक रुद्र वीर सिंह, पीआरडी के जितेंद्र सिंह, राजपाल सिंह और देवेंद्र सिंह मौजूद रहे। संचालन सेवानिवृत्त सहायक विकास अधिकारी पंचायत एसपी सिंह ने किया। निर्णायक मंडल में मनीला जेम्स, सुधा शर्मा, नीलम रस्तोगी शामिल रहीं।