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कांठ। छजलैट के गांव की युवती और गांव के ही दूसरी बिरादरी के युवक के बीच पिछले काफी समय से प्रेम संबंध चला आ रहा था। शादी के लिए परिजनों की रजामंदी न मिलने की आशंका से दोनों दो दिन पहले बिना किसी को बताए अपने घरों से निकल गए। वकील के साथ थाने आई युवती ने पुलिस बताया कि वह बालिग हैं और दोनों ने मंदिर में स्वेच्छा से शादी की है। उसने सुरक्षा को भी कहा। पुलिस ने युवती के परिजनों से बात करा कर हिदायत भी दी। बालिग होने पर बाद में उसे अपनी मर्जी से जाने दिया। संवाद