Moradabad News: ग्रामीणों ने विद्युत निगम के खिलाफ किया प्रदर्शन

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गांव निवासी अर्जुन सिंह के घर के पास तीन दिन पूर्व बिजली लाइन में धमाके के साथ आग लग गई थी। तब से पूरे गांव की आपूर्ति ठप है। करीब 4000 लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इसकी सूचना गांव के लाइनमैन को दी लेकिन उसने लाइन को ठीक नहीं किया। गांव को देहात बिजली घर से विद्युत आपूर्ति की जाती है। ग्रामीणों ने निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर नारेबाजी की। निगम के जेई चंद्रिका यादव ने कहा कि गांव निर्मलपुर में बिजली लाइन में फॉल्ट से आपूर्ति ठप होने की सूचना मिली है। उन्होंने कहा कि शाम तक गांव की विद्युत आपूर्ति को सुचारू कर दिया जाएगा। प्रदर्शन में रमेश सिंह, दौलत सिंह, लीला सिंह, सचिन कुमार, मनोज कुमार, केशव कुमार, नवनीत चौहान और रोहित कुमार आदि मौजूद रहे।

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ठाकुरद्वारा। गांव निर्मलपुर में विद्युत लाइन में हुए फॉल्ट को तीन दिन बाद भी विद्युत निगम ने ठीक नहीं कराया है। इस वजह से गांव में बिजली आपूर्ति ठप है। परेशान ग्रामीणों ने रविवार को निगम के खिलाफ प्रदर्शन किया।