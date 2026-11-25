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सोमवार की शाम निकटवर्ती जनपद बिजनौर के थाना नहटौर अंतर्गत गांव अकबरपुर देवमल निवासी राजकुमार अपनी बहन के साथ बाइक द्वारा मुरादाबाद से वापस लौट रहा था। जब यह मुरादाबाद-हरिद्वार मार्ग पर छजलैट के गांव कुचावली के पास पहुंचा तो अज्ञात वाहन इसकी बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार कर भाग गया था। हादसे में राजकुमार गंभीर रूप से घायल हुआ था और उसकी बहन को भी चोट आई थीं। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां इलाज के दौरान राजकुमार की मृत्यु हो गई।वहीं दूसरी ओर सोमवार की शाम ही छजलैट क्षेत्र में कांवड़ पथ पर मानपुर के पास तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने बाइक को टक्कर मार दी थी। जिससे बाइक चला रहा सिविल लाइन के हरथला गुलाब बाग निवासी नासिर(20) और पीछे बैठा अमरोहा का समद (14) गंभीर रूप से घायल हो गए थे। पुलिस ने दोनों को उपचार के लिए मुरादाबाद भेजा था। जहां अस्पताल में इलाज के दौरान नासिर की मौत हो गई।