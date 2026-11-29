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तहसील के सामने मेडिकल स्टोर के संचालक रोहित राजपूत का कहना है कि यह सड़क पहले से ही काफी खराब थी लेकिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन डालने के बाद सड़क को खोदने से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने प्रशासन से इस ओर शीघ्र ध्यान देने की मांग की है। विज्ञापन







पूर्व सभासद राजेंद्र चंद्र पांडे का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनसे ट्रैफिक भी बाधित रहता है इस कारण जाम भी लगता रहता है। विज्ञापन विज्ञापन







भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता का कहना है कि नागरिकों को सड़कों पर चलने के लिए उन्हें बेहतर बनाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है। बाजार की सड़कें नगर की मुख्य सड़कें हैं लेकिन नगर पालिका की उदासीनता के चलते कई वर्ष से बाजार की मुख्य सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों में गहरे गड्ढे बन गए हैं। जिन पर पैदल चलने में भी परेशानी होती है।







उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें यह सड़क का निर्माण नगर पालिका के टाइल्स से बनाने की जानकारी मिली है। उनका मानना है कि टाइल्स से बनी सड़क एक वर्ष में खराब हो जाती है। इसलिए नगर पालिका को इस सड़क का निर्माण सीसी रोड के रूप में सीमेंट से कराना चाहिए।







नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान सैफी का कहना है कि नगर पालिका कार्यालय से शगुन तिराहे तक सड़क निर्माण का टेंडर करीब डेढ़ माह पूर्व निकाला जा चुका है लेकिन ठेकेदार ने अभी तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर उसे सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे। तहसील के सामने मेडिकल स्टोर के संचालक रोहित राजपूत का कहना है कि यह सड़क पहले से ही काफी खराब थी लेकिन जल जीवन मिशन के अंतर्गत पाइप लाइन डालने के बाद सड़क को खोदने से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने प्रशासन से इस ओर शीघ्र ध्यान देने की मांग की है।पूर्व सभासद राजेंद्र चंद्र पांडे का कहना है कि क्षतिग्रस्त सड़कों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं। इनसे ट्रैफिक भी बाधित रहता है इस कारण जाम भी लगता रहता है।भाजपा के पूर्व नगर अध्यक्ष शिवेंद्र गुप्ता का कहना है कि नागरिकों को सड़कों पर चलने के लिए उन्हें बेहतर बनाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की भी है। बाजार की सड़कें नगर की मुख्य सड़कें हैं लेकिन नगर पालिका की उदासीनता के चलते कई वर्ष से बाजार की मुख्य सड़कों की हालत खस्ता है। सड़कों में गहरे गड्ढे बन गए हैं। जिन पर पैदल चलने में भी परेशानी होती है।उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष नरेंद्र सिंह का कहना है कि उन्हें यह सड़क का निर्माण नगर पालिका के टाइल्स से बनाने की जानकारी मिली है। उनका मानना है कि टाइल्स से बनी सड़क एक वर्ष में खराब हो जाती है। इसलिए नगर पालिका को इस सड़क का निर्माण सीसी रोड के रूप में सीमेंट से कराना चाहिए।नगर पालिका के अध्यक्ष मोहम्मद इरफान सैफी का कहना है कि नगर पालिका कार्यालय से शगुन तिराहे तक सड़क निर्माण का टेंडर करीब डेढ़ माह पूर्व निकाला जा चुका है लेकिन ठेकेदार ने अभी तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं किया है। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को नोटिस जारी कर उसे सड़क का निर्माण शीघ्र शुरू करने के निर्देश दिए जाएंगे।

ठाकुरद्वारा। नगर की बाजार की मुख्य और सरकारी कार्यालय तहसील की सड़क की हालत काफी खस्ता है। सड़क में गहरे गड्ढे बने हुए हैं। नगर पालिका ने इस सड़क को टाइल्स से बनाने का टेंडर करीब डेढ़ माह पूर्व निकाला था लेकिन अभी तक सड़क का निर्माण शुरू नहीं हुआ है। व्यापारियों ने सड़क का निर्माण टाइल्स से कराने के प्रस्ताव का विरोध किया है। उनका कहना है कि सड़क सीसी बननी चाहिए। बाजार के मुख्य सड़क का निर्माण करीब 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष दिवंगत डॉ नसीम जहां के कार्यकाल में हुआ था। उसके बाद इस सड़क की अभी तक न तो कोई मरम्मत हुई है और न ही इसका निर्माण हो सका है। मुख्य बाजार की सड़क कोतवाली से लेकर कदीर तिराहा तक, कोतवाली से तहसील गेट तक, कोतवाली से सेंट्रल बैंक रोड तक काफी खस्ता हालत में है। नगर पालिका ने सिर्फ बाजार के कुछ क्षेत्र की सड़क के निर्माण का ही टेंडर निकाला है।