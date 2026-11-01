Moradabad News: सड़कों पर ही नहीं 150 परिवारों की आंखों में भी पानी

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बालाजी कॉलोनी में करीब डेढ़ सौ घर हैं। यहां करीब आबादी 1200 से ज्यादा है। सबकी समस्या एक ही है। वह है घरों के आगे सड़कों पर जलभराव। गर्मी बीत गई। बरसात गुजर गई है। अब सर्दी आने वाली है लेकिन जलभराव की समस्या खत्म नहीं हो सकी है। यहां लोग घरों के आगे ईंट-पत्थर डालकर आवाजाही करते हैं। जहां से गुजरते समय अक्सर बच्चे और बुजुर्ग गिरकर घायल हो जाते हैं। कॉलोनी के लोगों का कहना है कि पार्षद, विधायक और मेयर से शिकायत करके थक चुके हैं।नगर निगम और एमडीए कार्यालय के अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने के साथ पोर्टल पर भी शिकायत की लेकिन अभी तक समस्या का समाधान नहीं कराया जा सका है। पिछले एक साल से इसी गंदे पानी के बीच से आ-जाकर त्योहार मना रहे हैं। लगता है कि दिवाली भी दुश्वारियों के बीच ही मनेगी। लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के कारण नाला बंद कर दिया गया है। इससे जल निकासी नहीं हो पा रही है।घरों का पानी कॉलोनी की सड़कों पर जमा हो रहा है। सुनवाई नहीं होने पर अब खुद ही घरों के आगे भराव करा रहे हैं। चंदा मिलाकर करीब 15 हजार रुपये जुटाकर कॉलोनी की सड़क पर भराव कराया गया है।00एक साल से कॉलोनी में पानी भरा हुआ है। अधिकारी से लेकर मेयर तक से शिकायत कर चुके हैं। नगर निगम और एमडीए दफ्तर तक गए, लेकिन समस्या जस-की-तस बनी हुई है। - मीना00कॉलोनी में करीब डेढ़ सौ घर हैं। घरों के आगे पानी भरा हुआ है। आने-जाने में बहुत परेशानी होती है। यह समस्या करीब एक साल से बनी हुई है। नगर निगम के चक्कर लगाकर थक चुके हैं। - श्वेता00करीब एक साल से जलभराव की समस्या बनी हुई है। मेयर, विधायक, पार्षद से शिकायत करके थक चुके हैं। अब खुद ही सड़कों पर भराव करा रहे हैं। अब तक 15 हजार रुपये खर्च हो चुके हैं। - राहुल सैनी00अब जलभराव के बीच से आना-जाना दिनचर्या बन गई है। घरों के आगे ईंट-पत्थर रखकर आते-जाते हैं। कई बार बच्चे और बुजुर्ग गिरकर घायल हो चुके हैं। परेशानी अब ज्यादा बढ़ गई है। - मनोज00हमारे त्योहार इसी जलभराव के बीच हो रहे हैं। होली, रक्षाबंधन, नवरात्र, दशहरे के बाद दिवाली आ गई। लेकिन परेशानी खत्म नहीं हो रही है। रोशनी का त्योहार गंदगी के बीच ही मनाना पड़ेगा। - शकुंतला00- बालाजी कॉलोनी वाले मामले में मौके पर निर्माण विभाग की टीम को भेज कर जांच कराई जाएगी। जो कमियां हैं उन्हें सुधारा जाएगा जिससे लोगों को जल भराव का सामना न करना पड़े। - अजीत कुमार सिंह, अपर नगर आयुक्त