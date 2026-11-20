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पीड़ित पक्ष का आरोप है कि इस दौरान आरोपियों ने लाठी-डंडे, धारदार हथियार और ईंट-पत्थर चलाए। जिसमें तीन लोग घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराकर तहरीर के आधार पर आरोपी पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।पट्टी मौढ़ा निवासी मोहम्मद इकराम की ओर से पुलिस को दी गई तहरीर में उन्होंने कहा है कि बृहस्पतिवार की सुबह दूसरे पक्ष के घोसीपुरा निवासी इरफान, गुलफाम और शाहरुख उसके घर में घुस आए और उसके परिजनों से मारपीट करने लगे। आरोप है कि विरोध पर आरोपियों ने हमलावर होकर चाकू, लाठी-डंडे और ईंट-पत्थर चलाए।इसमें उसके पिता महबूब इस्लाम, मां कैसर जहां और भाई मोहम्मद नोमान घायल हो गए। शोर पर जब वह पहुंचा तो आरोपी गालियां व जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए।सूचना पर पहुंची पुलिस घायलों को इलाज के लिए सीएचसी कांठ में लाई। प्राथमिक इलाज के बाद चिकित्सकों ने महबूब इस्लाम और उनके बेटे मोहम्मद नोमान को जिला अस्पताल रेफर कर दिया।थाना प्रभारी निरीक्षक सुदेश पाल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों के बीच भूमि का विवाद है। एक पक्ष ने मारपीट का आरोप लगाते हुए कार्रवाई के लिए तहरीर दी है। जिसके आधार पर इरफान, गुलफाम और शाहरुख के खिलाफ संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। घायलों का मेडिकल परीक्षण और इलाज कराया गया है, मामले में अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।