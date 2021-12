{"_id":"61cf469644254d1a121c694b","slug":"report-on-42-people-for-grabbing-22-acres-of-land-belonging-to-a-sikh-family-moradabad-news-mbd4145088172","type":"story","status":"publish","title_hn":"Report on 42 people for grabbing 22 acres of land belonging to a Sikh family","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Report on 42 people for grabbing 22 acres of land belonging to a Sikh family

मुरादाबाद ब्यूरो

Updated Fri, 31 Dec 2021 11:36 PM IST Updated Fri, 31 Dec 2021 11:36 PM IST

ख़बर सुनें

सिख दंगों के दौरान पंजाब में लुधियाना चले गए परिवार की आदमपुर में 22 एकड़ जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करने और जमीन के कूट रचित दस्तावेज तैयार कराने के आरोप में आदमपुर पुलिस ने 42 लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। नामजद आरोपियों में पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता भी शामिल हैं।

पंजाब के लुधियाना की हैबोवालकला बड़ी कालोनी निवासी सुखविंदर सिंह ने आरोप लगाया है कि उन्होंने अपने भाई जसविंद्र सिंह, माता महेंद्र कौर, चाचा गुरनाम सिंह व निशान सिंह के नाम पर नौ जुलाई 1984 को आदमपुर में 22 एकड़ जमीन खरीदी थी। यह जमीन संभल की मियां सराय निवासी सावरा खातून पत्नी हामिद हुसैन खां की थी। खरीदने के बाद जमीन पर कब्जा ले लिया था लेकिन कुछ समय बाद देश में सिख दंगे शुरू हो गए। खुद की सुरक्षा के लिहाज से वह अपनी जमीन ठेके पर देकर 1987 में लुधियाना में जाकर बस गए थे।

उनके चाचा गुरनाम सिंह द्वारा सहकारी ग्राम विकास बैंक लिमिटेड हसनपुर द्वारा कृषि के लिए ट्रैक्टर पर लोन लिया गया जो आज भी चल रहा है। इस बीच कुछ स्थानीय लोगों ने तीन जुलाई 1992 को एक कूटरचित और फर्जी नीलामी कागज तैयार कराके उनकी जमीन को हड़पने के इरादे से अवैध कब्जा कर लिया। पिछले 10 वर्ष से आरोपी उत्पीड़न कर रहे थे। यहां आने पर उन्हें धमकी दी जाती थी।

उनकी शिकायत पर प्रशासन ने तत्कालीन एसडीएम और सीओ से जांच कराई गई। उनकी रिपोर्ट में अवैध कब्जाधारक दोषी पाए गए लेकिन उन्हें जमीन पर कब्जा नहीं दिलाया गया। हालात से हार कर 12 दिसंबर को परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर कलक्ट्रेट में आत्महत्या करने की धमकी दी थी। इसके बाद भी कार्रवाई न होने पर एडीजी बरेली से शिकायत की।

सीओ सिटी सतीश पांडेय ने बताया कि इस प्रकरण में 42 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। मामले की जांच की जा रही है।

सिख परिवार की जमीन कब्जाने के आरोप में कर्म सिंह, सतीश, कोपा सिंह, कृपाल सिंह, राम चरन, लेखराज सिंह, वीरेंद्र सिंह, नीरा अग्रवाल, पप्पू, मोती, कलावती, कमलेश, जगबीर सिंह भाटी, विजयपाल सिंह, संतोष कुमार भाटी, भीम सिंह, कवर सिंह, चरन सिंह भाटी, बदले सिंह, केशव सिंह, चरना, याकूब सिंह, इस्माइल, मियाजना, राम सिंह, राज सिंह, हरदेव सिंह, अतर सिंह, चंद्रभान, शीशपाल, राजेंद्र, रामप्यारी, मगलिया, वीरवती, रामदेई, हिना बेगम, प्रिंस कुमार, शुभम कुमार, मेनपाल सिंह, प्रभान, मोटा, डॉक्टर मंसूरी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें सतीश अग्रवाल पूर्व जिला पंचायत सदस्य एवं भाजपा नेता हैं।

सीओ सतीश पांडेय ने बताया कि मामले में आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 504 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है।

मेरे खिलाफ दर्ज कराया गया मुकदमा राजनीतिक साजिश है। यह जमीन मैंने 2009 में खरीदी थी। नीलामी प्रक्रिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। निष्पक्षता से जांच होने पर मामला साफ हो जाएगा।

- सतीश अग्रवाल भाजपा नेता, पूर्व जिला पंचायत सदस्य