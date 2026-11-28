विकास खंड छजलैट की न्याय पंचायत फत्तेहपुर बिश्नोई में कई मुख्य रास्ते अनदेखी से बदहाल हैं। कहीं ग्रामीण टूटी सड़क के पत्थरों पर चलने को मजबूर हैं तो कहीं पानी का निकास न होने से गंदा पानी और कीचड़ सड़क पर है।न्याय पंचायत फतेहपुर बिश्नोई के गांव चंगेरी और फलैदा होकर पाकबड़ा बाईपास तक जा रहा क्षेत्रवासियों के लिए अहम मुख्य मार्ग जगह-जगह टूट गया है। गड्ढों की वजह से वाहनों में टूट-फुट होती है। वहीं इसी न्याय पंचायत के चंगेरी गांव में पानी की निकासी का उचित प्रबंध न होने से कई जगह रास्तों में कीचड़ और गंदा पानी भरा है।