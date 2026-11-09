Moradabad News: आस्था के महार्व छठ की तैयारियां शुरू, घाटों की होने लगी सफाई

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुरादाबाद में लगभग 12 स्थानों पर छठ महापर्व की पूजा होती है, इसमें होता है, जिसमें आठ मुख्य स्थान हैं। इसमें लोकोशेड पुल के पास छठ घाट, आदर्श नगर लाइनपार, बुद्धि विहार, आरपीएफ मैदान रेलवे हरथला कालोनी, प्राचीन शिव मंदिर कपूर कंपनी, चट्टा पुल रामगंगा नदी के किनारे, गांगन पुल दिल्ली रोड, काली माता मंदिर लालबाग प्रमुख हैं। पूर्वांचल वासी संस्था मुरादाबाद के महासचिव अमित दुबे ने बताया कि सोमवार से घाटों पर तैयारियां होने लगी हैं। आदर्श नगर में गड्ढा बनाया जा रहा है। लोकोशेड पर सोमवार को सफाई हुई है और पानी बदलने का कार्य मंगलवार से शुरू हो जाएगा। रामगंगा नदी के किनारे भी बैरीकेटिंग का सामान पहुंच गया है। बुद्धि विहार में भी मंगलवार सफाई कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस त्योहार की एक खासियत यह भी है कि कोई भी इसमें आधुनिकता का प्रदर्शन नहीं कर सकता और ना ही कोई परंपरा से हटकर अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता है। इतना ही नहीं छठ के घाट पर जब लोग पूजा के लिए पहुंचते हैं तो चाहें वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो लेकिन उनकी कोशिश यही रहती है कि छठ पूजा की सामग्री अपने सिर पर उठा कर ही घाट पर पहुंचे। सही मायने में छठ पर्व एक समाजवादी सोच का पर्व है। इसमें इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री हर तबके की पहुंच में होती है।पिछले 20 साल से छठ पूजा करते आ रहे भूपेश का कहना है कि छठ पूजा की सामग्री व्रती द्वारा खुद तैयार की जाती है, यह बाजार में उपलब्ध नहीं होती इसका प्रसाद तैयार करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। घर के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। छठ पूजा पूरे नियम निष्ठा से की जाती है।