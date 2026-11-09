Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Moradabad News ›   Preparations for the grand festival of faith, Chhath, have begun; cleaning of the riverbanks is underway.

Moradabad News: आस्था के महार्व छठ की तैयारियां शुरू, घाटों की होने लगी सफाई

Mon, 09 Nov 2026 11:51 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:51 PM IST
विज्ञापन
Preparations for the grand festival of faith, Chhath, have begun; cleaning of the riverbanks is underway.
मुरादाबाद। आस्था के महापर्व छठ की तैयारियां शुरू हो गई हैं। शहर के प्रमुख स्थानों पर घाटों की सफाई होने लगी है। इसके साथ ही घरों में भी श्रद्धालु तैयारी कर रहे हैं।
विज्ञापन

मुरादाबाद में लगभग 12 स्थानों पर छठ महापर्व की पूजा होती है, इसमें होता है, जिसमें आठ मुख्य स्थान हैं। इसमें लोकोशेड पुल के पास छठ घाट, आदर्श नगर लाइनपार, बुद्धि विहार, आरपीएफ मैदान रेलवे हरथला कालोनी, प्राचीन शिव मंदिर कपूर कंपनी, चट्टा पुल रामगंगा नदी के किनारे, गांगन पुल दिल्ली रोड, काली माता मंदिर लालबाग प्रमुख हैं। पूर्वांचल वासी संस्था मुरादाबाद के महासचिव अमित दुबे ने बताया कि सोमवार से घाटों पर तैयारियां होने लगी हैं। आदर्श नगर में गड्ढा बनाया जा रहा है। लोकोशेड पर सोमवार को सफाई हुई है और पानी बदलने का कार्य मंगलवार से शुरू हो जाएगा। रामगंगा नदी के किनारे भी बैरीकेटिंग का सामान पहुंच गया है। बुद्धि विहार में भी मंगलवार सफाई कार्य शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इस त्योहार की एक खासियत यह भी है कि कोई भी इसमें आधुनिकता का प्रदर्शन नहीं कर सकता और ना ही कोई परंपरा से हटकर अपनी तरफ से कुछ जोड़ सकता है। इतना ही नहीं छठ के घाट पर जब लोग पूजा के लिए पहुंचते हैं तो चाहें वह कितना ही बड़ा अधिकारी क्यों ना हो लेकिन उनकी कोशिश यही रहती है कि छठ पूजा की सामग्री अपने सिर पर उठा कर ही घाट पर पहुंचे। सही मायने में छठ पर्व एक समाजवादी सोच का पर्व है। इसमें इस्तेमाल होने वाली प्रत्येक सामग्री हर तबके की पहुंच में होती है।
विज्ञापन

पिछले 20 साल से छठ पूजा करते आ रहे भूपेश का कहना है कि छठ पूजा की सामग्री व्रती द्वारा खुद तैयार की जाती है, यह बाजार में उपलब्ध नहीं होती इसका प्रसाद तैयार करते समय स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है। घर के सभी सदस्य मिलकर प्रसाद तैयार करते हैं। छठ पूजा पूरे नियम निष्ठा से की जाती है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed