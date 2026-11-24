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लंबे इंतजार के बाद घरों में बिजली पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणों ने राहत की सांस लेते हुए बिजली आपूर्ति शुरू होने पर खुशी जताई। उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड राज्य बनने के बाद भी वीरपुर फतेहउल्लापुर गांव में उत्तराखंड से ही बिजली की आपूर्ति होती रही थी। गांव को उत्तराखंड के महुआखेड़ा गंज बिजलीघर से बिजली मिलती थी। सात अक्तूबर को गांव के बाहर तक आने वाली विद्युत लाइन काट दी गई थी।इसके बाद से गांव की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बंद हो गई थी। करीब चार हजार की आबादी वाले गांव के लगभग 400 परिवारों को लगातार बिजली संकट का सामना करना पड़ रहा था।बिजली नहीं मिलने से ग्रामीणों के घरेलू कामकाज प्रभावित हो रहे थे। इसके साथ ही किसानों को फसलों की सिंचाई करने में भी परेशानी उठानी पड़ रही थी। ग्रामीण लगातार बिजली आपूर्ति बहाल होने का इंतजार कर रहे थे। इस समस्या के समाधान के लिए विद्युत विभाग ने गांव की लाइन को उत्तर प्रदेश के बुढ़ानपुर बिजलीघर से जोड़ने की तैयारी की थी। इसके लिए नए विद्युत कनेक्शन जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई।एसडीओ अंकित के अनुसार, गांव के काफी लोगों ने विद्युत कनेक्शन के लिए आवेदन किया था। इनमें से कुछ ही उपभोक्ताओं ने कनेक्शन संबंधी दस्तावेज की प्रक्रिया पूरी की थी। इसके बाद कई उपभोक्ताओं के घरों पर विद्युत मीटर लगाए गए थे।रविवार की रात करीब दो बजे गांव में बिजली पहुंच गई। ग्रामीणों ने बताया कि उन्होंने विद्युत विभाग के उच्च अधिकारियों से लगातार संपर्क किया था। अधिकारियों ने जल्द आपूर्ति शुरू कराने का आश्वासन दिया था। रविवार की रात गांव में बिजली आने से ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। 46 दिनों से जारी बिजली संकट समाप्त होने पर ग्रामीणों में खुशी का माहौल है।