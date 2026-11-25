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कुंदरकी। लूटपाट की झूठी सूचना देकर पुलिस को छकाने का मामला सामने आया है। सूचना मिलने पर पुलिस ने जब मौके पर जाकर जांच की तो लूट की घटना का कोई मामला नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने सूचना देने वाले युवक को हिरासत में ले लिया। थाना प्रभारी संतोष कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार रात बिलारी क्षेत्र निवासी अरुण ने लूटपाट होने की सूचना दी थी। सूचना मिलते ही पुलिस टीम को मौके पर भेजा और जांच की गई। छानबीन में लूट की सूचना झूठी पाई जिसके बाद सूचना देने वाले अरुण को गिरफ्तार कर लिया गया । थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपी का शांति भंग की आशंका में चालान किया गया है।