Moradabad News: मौत बनकर दौड़ी बेकाबू ट्रॉली, रोडवेज बस से टकराई, मां-बेटे समेत चार की मौत
मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:24 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:24 AM IST
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मुरादाबाद (कांठ)। मुरादाबाद-बिजनौर मार्ग पर शनिवार सुबह एक लापरवाही ने चार परिवारों की खुशियां छीन लीं। छजलैट थाना क्षेत्र के लदावली गांव स्थित पेट्रोल पंप के सामने दूसरे ट्रैक्टर को ओवरटेक करने की होड़ में एक ट्रैक्टर-ट्रॉली का पिन निकल गया। बेकाबू ट्रॉली सीधे बिजनौर से मुरादाबाद आ रही रोडवेज बस के ड्राइवर साइड से जा टकराई। इस भीषण हादसे में बस सवार माँ-बेटे, एक शिक्षिका और एक पुजारी समेत चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पांच यात्री घायल हो गए।
अहमदाबाद जा रहा परिवार उजड़ा, ड्यूटी पर जा रही थीं शिक्षिका
हादसे के वक्त मुरादाबाद डिपो की बस में चालक-परिचालक समेत 13 लोग सवार थे। सुबह करीब 7:30 बजे दीवान शुगर मिल से गन्ना डालकर निकली दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में से एक के चालक ने आगे निकलने का प्रयास किया, तभी यह हादसा हुआ।
मृतकों में छजलैट के सदूपुरा निवासी अर्चना (34) और उनका मासूम बेटा अर्पण उर्फ सुशांत (6) शामिल हैं। अर्चना अपने पति जॉनसन मसीह (अहमदाबाद की एक केमिकल कंपनी में मैनेजर) के साथ गुजरात जा रही थीं। हादसे में जॉनसन भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके अलावा बिजनौर के जाफरपुर कोट निवासी शिक्षिका दीपिका चौहान (30) की भी जान चली गई, जो दो दिन की छुट्टी के बाद रामपुर के हाजीनगर प्राथमिक विद्यालय में ड्यूटी पर लौट रही थीं। चौथे मृतक बिजनौर के रतनगढ़ निवासी पुजारी लोकेंद्र कुमार जोशी (45) थे, जो पूजा-पाठ के सिलसिले में मुरादाबाद जा रहे थे।
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चालक फरार, ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में
; सीएम ने दिए निर्देश
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली बस के हिस्से को रगड़ती हुई निकल गई, जिससे चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला व निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और सीओ कांठ अभिनव द्विवेदी ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला था, जिसे बाद में कब्जे में ले लिया गया है। उधर, मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के समुचित उपचार व हरसंभव सहायता के निर्देश दिए हैं।
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अहमदाबाद जा रहा परिवार उजड़ा, ड्यूटी पर जा रही थीं शिक्षिका
हादसे के वक्त मुरादाबाद डिपो की बस में चालक-परिचालक समेत 13 लोग सवार थे। सुबह करीब 7:30 बजे दीवान शुगर मिल से गन्ना डालकर निकली दो ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में से एक के चालक ने आगे निकलने का प्रयास किया, तभी यह हादसा हुआ।
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मृतकों में छजलैट के सदूपुरा निवासी अर्चना (34) और उनका मासूम बेटा अर्पण उर्फ सुशांत (6) शामिल हैं। अर्चना अपने पति जॉनसन मसीह (अहमदाबाद की एक केमिकल कंपनी में मैनेजर) के साथ गुजरात जा रही थीं। हादसे में जॉनसन भी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इनके अलावा बिजनौर के जाफरपुर कोट निवासी शिक्षिका दीपिका चौहान (30) की भी जान चली गई, जो दो दिन की छुट्टी के बाद रामपुर के हाजीनगर प्राथमिक विद्यालय में ड्यूटी पर लौट रही थीं। चौथे मृतक बिजनौर के रतनगढ़ निवासी पुजारी लोकेंद्र कुमार जोशी (45) थे, जो पूजा-पाठ के सिलसिले में मुरादाबाद जा रहे थे।
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चालक फरार, ट्रैक्टर-ट्रॉली कब्जे में
टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रॉली बस के हिस्से को रगड़ती हुई निकल गई, जिससे चीख-पुकार मच गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला व निजी अस्पतालों में भर्ती कराया। एसपी देहात कुंवर आकाश सिंह और सीओ कांठ अभिनव द्विवेदी ने बताया कि हादसे के बाद चालक ट्रैक्टर लेकर भाग निकला था, जिसे बाद में कब्जे में ले लिया गया है। उधर, मुख्यमंत्री ने हादसे पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के समुचित उपचार व हरसंभव सहायता के निर्देश दिए हैं।