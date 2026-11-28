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योजना के तहत शहर के आठ प्रमुख मार्गों का तीन चरणों में निर्माण कराया जा रहा है। पहले चरण में चौधरी चरण सिंह चौक से चिड़िया टोला तक लाइनपार की सड़क शामिल है। दूसरे चरण में मानसरोवर से रामलीला मैदान, गौतम बुद्ध पार्क से बुद्धि विहार फेज-1, पीतल नगरी रोड से बलदेवपुरी तिराहा, हैलेट रोड से पार्कर रोड, बुद्धि विहार फेज-2 से आवास विकास और कल्याणी दरबार मंदिर रोड का विकास कराया जा रहा है। तीसरे चरण में लाजपत नगर से ईदगाह रोड तक काम होना है। जिस इलाके में भी यह कार्य चल रहा है, हर जगह रफ्तार बेहद धीमी है। इसकी वजह से लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।नगर आयुक्त हिमांशु कौशिक ने बताया कि शुक्रवार को सीएम ग्रिड योजना के कामों पर समीक्षा की गई है। निर्माण कार्यों में देरी पर कार्यदायी संस्थाओं को नोटिस जारी किया। कार्यस्थलों पर लेबर बढ़ाकर काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि अगली समीक्षा बैठक तक प्रगति नहीं मिली तो संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। निर्माण में बाधा बन रहे अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस जारी होंगे। पूरे हो चुके कामों का थर्ड पार्टी निरीक्षण कराकर रिपोर्ट संबंधित फाइलों में लगाई जाएगी। निर्माण सामग्री की गुणवत्ता की जांच भी होगी।