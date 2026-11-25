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00काली माता मंदिर घाट से निकली पेशवाईमुरादाबाद। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर काली माता मंदिर घाट से साधु-संतों की पेशवाई निकाली गई। पेशवाई में भगवा वस्त्र धारण किए साधु-संत, नागा साधु और अखाड़े से जुड़े संत शामिल हुए। हाथों में ध्वज और धार्मिक प्रतीक लेकर चल रहे साधु-संत आकर्षण का केंद्र रहे। पेशवाई के दौरान साधु-संतों का पारंपरिक स्वरूप और उनकी अगुवाई में निकला जुलूस श्रद्धालुओं के बीच विशेष आकर्षण बना। घाट से शुरू हुई पेशवाई मंदिर परिसर तक पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में साधु-संत एक साथ दिखाई दिए। किसी के शरीर पर भस्म लगी थी तो कोई भगवा वस्त्र और मालाएं धारण किए हुए था। पेशवाई ने कार्तिक पूर्णिमा के धार्मिक आयोजन को विशेष स्वरूप दिया। ब्यूरो00दीपदान से जगमगाया रामगंगा घाटमुरादाबाद। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को कटघर रेलवे स्टेशन के पास नए रेलवे पुल के निकट स्थित राष्ट्रीय पुजारी परिषद घाट पर दीपदान किया गया। दीपों की रोशनी से रामगंगा का तट जगमगा उठा। इस दौरान रामगंगा मैया की भव्य महाआरती की गई। इसके बाद सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हुआ। श्रद्धालुओं ने दीपदान कर सुख-समृद्धि की कामना की। कार्यक्रम में रामगंगा मैया की आरती के बाद भोग लगाया गया और श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। घाट को रंगोली से आकर्षक ढंग से सजाया गया था। राष्ट्रीय पुजारी परिषद के संस्थापक श्याम कृष्ण रस्तोगी ने कहा कि गंगा और उसकी सहायक नदियों के प्रति हिंदू समाज की गहरी आस्था है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान, दान, आकाशदीप और भगवान सत्यनारायण की कथा का विशेष महत्व है। इस मौके पर महामंडलेश्वर स्वामी संजय दत्त गिरि, साध्वी राघवेंद्र देवी, महामंडलेश्वर राकेश आनंद गिरि, नरेश गुप्ता, राजेश रस्तोगी, पुजारी महेंद्र, पंडित चंद्रभूषण पांडेय, श्याम शुक्ला, तेज नारायण मिश्रा, नवल स्वरूप अवस्थी, दिनेश सैनी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो00सीएल गुप्ता घाट पर श्रद्धालुओं ने किया दीपदान, बांटे लड्डू-कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को सीएल गुप्ता रामगंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लोग घाट पर पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने रामगंगा में स्नान के बाद दीपदान कर पुण्य लाभ कमाया। दीपों की रोशनी से घाट का माहौल भक्तिमय हो गया। इस अवसर पर श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन भी किया गया। आयोजकों की ओर से लोगों को भोजन कराने के साथ लड्डू वितरित किए गए। घाट पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने दीपदान और प्रसाद वितरण में उत्साह से भाग लिया।00गंगा स्नान पर्व पर राहगीरों को बांटी खिचड़ीमुरादाबाद। गंगा स्नान के अवसर पर मंगलवार को श्री बालाजी महाराज भक्तजन सेवा समिति ट्रस्ट की ओर से खिचड़ी प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया। कार्यक्रम महामंडलेश्वर राकेशानंद गिरि के सान्निध्य और मार्गदर्शन में हुआ। इस दौरान समिति के अध्यक्ष राहुल शर्मा, महासचिव शशांक यादव, मीडिया प्रभारी राहुल सेठी, बृजेश कुमार, गौरव यादव, कमल सक्सेना, योगेश त्यागी, विशाल द्रविड़, राम राजपूत, अविनाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। ब्यूरो00गांगन नदी पर बच्चों का कराया मुंडन-दिल्ली रोड स्थित गांगन नदी के घाट पर भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं की भीड़ रही। सुबह से ही परिवार के साथ लोग स्नान के लिए पहुंचे। श्रद्धालुओं ने नदी में आस्था की डुबकी लगाकर पूजा-अर्चना की। इस दौरान कई परिवारों ने बच्चों का मुंडन संस्कार भी कराया। स्नान और धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। घाट पर दिनभर धार्मिक गतिविधियां चलती रहीं। बच्चों के मुंडन संस्कार के लिए भी परिवारों की आवाजाही बनी रही। श्रद्धालुओं ने दान-पुण्य कर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।