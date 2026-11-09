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Moradabad News: युवती के अश्लील फोटो और वीडियो किए सोशल मीडिया पर वायरल

Mon, 09 Nov 2026 11:17 PM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 11:17 PM IST
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Obscene photos and videos of a young woman were made viral on social media.
मुरादाबाद। मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाली युवती के अश्लील फोटो और वीडियो एक युवक ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए गए। पीड़िता और उसके परिवार के लोगों ने विरोध किया तो आरोपी और उसके परिजनों ने उनके साथ अभद्रता की। पुलिस ने युवती के पिता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मझोला थाने में पीड़िता के पिता ने अलीगढ़ के रायपुर गांव निवासी सनी ठाकुर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी उनकी बेटी को लंबे समय से परेशान कर रहा था। आरोपी ने उसके अश्लील फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं। इसकी जानकारी मिलने पर युवती के परिवार के लोगों ने आरोपी के परिजनों से शिकायत की। आरोप है कि उन्होंने भी आरोपी को समझाने के बजाए पीड़िता के परिवार के लोगों से ही अभद्रता करने लगे। सीओ सिविल लाइंस भास्कर कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। ब्यूरो
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