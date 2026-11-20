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- काठगोदाम, जम्मूतवी और कानपुर सेंट्रल के बीच चलने वाली ट्रेनें शामिलअमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। सर्दियों में कोहरे की आशंका को देखते हुए रेलवे ने चार साप्ताहिक ट्रेनों को निरस्त रखने का निर्णय लिया है। इन चारों ट्रेनों के नंबरों में भी संशोधन किया गया है।सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि काठगोदाम से जम्मूतवी जाने वाली ट्रेन संख्या 12207 का संशोधित नंबर 14695 होगा। यह ट्रेन 12 जनवरी से दो मार्च 2027 तक निरस्त रहेगी। जम्मूतवी से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन संख्या 12208 का नया नंबर 14696 किया गया है। यह 10 जनवरी से 28 फरवरी तक निरस्त रहेगी।इसी तरह कानपुर सेंट्रल से काठगोदाम जाने वाली ट्रेन संख्या 12209 का नंबर बदलकर 14697 किया गया है। यह ट्रेन 12 जनवरी से दो मार्च तक नहीं चलेगी। काठगोदाम से कानपुर सेंट्रल जाने वाली ट्रेन संख्या 12210 का नया नंबर 14698 होगा। यह 11 जनवरी से एक मार्च 2027 तक निरस्त रहेगी।