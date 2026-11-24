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संवाद न्यूज एजेंसीअगवानपुर। मतदाता सूची में अपने तीन बेटों और एक बेटी के नाम दर्ज कराने के लिए एक पिता की बेबसी और सरकारी प्रक्रिया की जटिलता मामला सामने आया है। तमाम कोशिशों के बावजूद चार युवा मतदाता अपने मताधिकार से वंचित हैं। ऑनलाइन फार्म-6 भरने के बावजूद बच्चों के नाम नई मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए। रविवार को एक बार फिर पिता उम्मीद लेकर शिविर पहुंचा तो उनकी बातों से व्यवस्था की खामियां सामने आई।अगवानपुर के मोहल्ला ढाप स्थित वार्ड संख्या चार निवासी 55 वर्षीय अकील किसान हैं। परिवार में पत्नी खेरुल निशा के अलावा तीन बेटे जीशान (32), रिहान (25), फैजान (20) और बेटी सादिया (19) हैं। उनकी तीन बेटियों की शादी हो चुकी है। अकील और उनकी पत्नी का नाम मतदाता सूची में दर्ज है, लेकिन चारों बच्चों के नाम नई सूची से गायब हैं। खास बात यह है कि उनके बेटों ने नगर पंचायत के पिछले चुनाव में मतदान भी किया था। इसके बावजूद विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद जारी नई मतदाता सूची में उनके नाम नहीं हैं।अकील बताते हैं कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान उन्होंने बेटों के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए ऑनलाइन आवेदन कराया था। इसके बाद फार्म-6 भरकर संबंधित बीएलओ के पास ऑफलाइन भी जमा किया। उन्हें उम्मीद थी कि इस बार बेटों के नाम सूची में दर्ज हो जाएंगे, लेकिन नई सूची में नाम तलाशने पर निराशा हाथ लगी। इसके बाद से वह लगातार मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आयोजित शिविरों के चक्कर लगा रहे हैं। रविवार को कन्या जूनियर हाईस्कूल में आयोजित शिविर में पहुंचे अकील ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए कहा, मैडम, मेरे तीन बेटे और एक बेटी हैं, लेकिन किसी का भी नाम वोटर लिस्ट में नहीं है।इनसेटबीएलओ ने समय से पहले समेटा कामनए और छूटे मतदाता को वोटर लिस्ट से जोड़ने के लिए चल रहे अभियान रविवार को समय से पहले बंद कर दिया गया।पंडित सोरन लाल के बीएलओ निर्धारित समय से पहले काम समेट कर चले गए। इस कारण मतदाता भटकते रहे। जिला प्रशासन ने पंडित सोरन लाल,सराय प्राथमिक विद्यालय, कन्या जूनियर हाई स्कूल और कम्पोजिट प्राथमिक विद्यालय में कैंप लगाए थे। रविवार को लोग वोट बनवाने के लिए आए। पंडित सोरन लाल स्कूल के बीएलओ करीब 3 बजे काम समेटकर चले गए। उनकी खाली कुर्सी देखकर मतदाता लौट गए। वहीं कंपोजिट विद्यालय में ताला लगा था।एसएसआर के तहत नए मतदाताओं के नाम शामिल कराने का काम चल रहा है। इसके बावजूद यदि किसी का नाम छूट गया है तो फार्म -6 भरने पर उसे जोड़ा जाएगा। फार्म भरने के बाद यदि बीएलओ की लापरवाही सामने आई तो कार्रवाई की जाएगी।कपिल कुमार तहसीलदार कांठ मुरादाबाद