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मझोला थाना क्षेत्र में रहने वाली 16 वर्षीय किशोरी के पिता ने मझोला थाने में 14 मई 2019 को अमरोहा के डिडौली निवासी सुनील शर्मा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि आरोपी उसकी बेटी को अगवा कर ले गया है। पुलिस ने पीड़िता को तलाशने के बाद मेडिकल परीक्षण कराया और कोर्ट में बयान दर्ज कराए थे। पुलिस ने पीड़िता के बयान और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर मामले में पॉक्सो एक्ट, दुष्कर्म और एससी एसटी एक्ट की धाराएं बढ़ाई थीं। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। पॉक्सो कोर्ट-एक की विशेष न्यायाधीश रेशमा चौधरी की अदालत में सुनाई हुई। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद शुक्रवार को मुलजिम सुनील शर्मा को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है जबकि दो लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।