विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर यहां होना है स्नानअमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। रामगंगा और गांगन के घाटों पर फैली गंदगी और जगह-जगह हुए कब्जों के मुद्दे पर जिम्मेदार खामोश हैं। जनप्रतिनिधियों ने भी चुप्पी साध रखी है। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान होगा लेकिन साफ-सफाई पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। ऐसे में हम सभी की जिम्मेदारी बनती है कि नदियों को साफ-स्वच्छ बनाने की दिशा में काम करें।जामा मस्जिद पुल के पास रामगंगा नदी के सूखे हिस्से से मिट्टी और रेता निकाला जा रहा है। पीतलनगरी पुल के पास नदी की जमीन पर खेत बना दिए गए हैं और बोआई भी की गई है। वहीं नदी के किनारे लोग जानवर बांध रहे हैं। राष्ट्रीय पुजारी परिषद के अध्यक्ष श्याम कृष्ण रस्तोगी ने बताया कि नदी की जमीन पर इस तरह के कब्जे और खनन से उसके प्राकृतिक स्वरूप और बहाव पर असर पड़ रहा है। उन्होंने 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान से पहले घाटों की सफाई की मांग की।00स्नान घाटों पर अव्यवस्था-गुलाबबाड़ी स्थित अटल घाट, लालबाग काली माता मंदिर घाट, दसवां घाट, रामगंगा विहार स्थित सीएल गुप्ता घाट और गांगन पुल के पास कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालु स्नान करते हैं। अटल घाट पर चार साल से हर सप्ताह आरती करा रहे पंडित विनीत शर्मा ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा से पहले घाट की सफाई नहीं हुई है। नदी में पानी कम है और बीच में रेता निकल आया है। उन्होंने स्नान से पहले घाट की सफाई कराने और नदी में पानी छोड़ने की मांग की है।00अवैध खनन पर कार्रवाई-खान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि गंगा नदी में मोरा की मिलक, कांठ और ठाकुरद्वारा में पट्टे पर खनन की अनुमति दी गई है। गांगन नदी में कहीं भी पट्टा या परमिट नहीं है। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से रेता निकालने वालों के खिलाफ सूचना मिलने पर कार्रवाई की जाती है। हालही में कटघर के पास रेता ले जाते हुए कुछ ऑटो पकड़े गए और बंद भी किए गए हैं।00पुजारी बोले...-काली माता मंदिर के सामने नदी से रेता निकाला जा रहा है। इससे पानी की धारा बदल गई है। नदी किनारे कब्जा कर खेत बना लिए गए हैं, लेकिन कार्रवाई नहीं हो रही। रामगंगा की सफाई कराई जानी चाहिए।-पंडित राकेश गुप्ता-कॉलोनियों और फैक्टरियों का कचरा नदियों में बहाया जा रहा है। इससे रामगंगा और गांगन प्रदूषित हो रही हैं। 24 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है, लेकिन अभी तक घाटों की सफाई नहीं कराई गई है।-महंत विमला रावत00वर्जन...-गांगन नदी के घाट का निरीक्षण किया गया है। कार्तिक पूर्णिमा के स्नान से पहले सभी घाटों की सफाई करा दी जाएगी।- हिमांशु कौशिक, नगर आयुक्त