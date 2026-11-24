अमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। साइबर ठगों ने विश्वविद्यालय के लैब टेक्नीशियन और सेवानिवृत्त पुलिस कर्मी के खाते से 17 लाख 54 हजार रुपये दूसरे खातों में ट्रांसफर कर लिए। दोनों ने साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई है।कुंदरकी के सादात भारतपुरा निवासी सईद मसूद पाकबड़ा क्षेत्र स्थित विश्वविद्यालय में लैब टेक्नीशियन हैं। उन्होंने साइबर थाने में दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि उनके मोबाइल पर एक मैसेज आया था। जिसमें लिखा था कि आपके वाहन का ई चालान कट गया है। जल्द ही भुगतान नहीं करेंगे तो ई चालान कोर्ट चला जाएगा। उन्होंने मैसेज के साथ दिए गए लिंक पर क्लिक कर दिया था। करीब 36 घंटे बाद इनके खाते से पांच लाख 99 हजार रुपये किसी दूसरे खाते में ट्रांसफर हो गए। साइबर ठगी की दूसरी घटना नागफनी के बंगला गांव स्थित अकबर कंपाउंड निवासी सुहेल सिद्दीकी के साथ हुई है। उन्होंने बताया कि वह आरपीएफ में हेड कांस्टेबल के पद से सेवानिवृत्त हैं। वह दिन-दिन बैंक में खाते से रुपये निकालने गए थे तब पता चला कि उनके खाते में रुपये नहीं हैं। 11 लाख 55 हजार रुपये उनके खाते से किसी ने निकाल लिए हैं। उन्होंने साइबर थाने में पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि साइबर थाने में दो लोगों ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। एक के खाते से पांच 99 हजार और दूसरे के खाते से 11 लाख 55 हजार रुपये निकले हैं। साइबर थाने की पुलिस ने दोनों मामलों की जांच शुरू कर दी है।