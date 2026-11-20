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अमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। इनकम टैक्स इंप्लाइज फेडरेशन एवं इनकम टैक्स गजटेड आफिसर्स एसोसिएशन ने प्रमोशन सहित 12 मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान कर्मचारियों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीटीबीटी) के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि प्रमोशन के अलावा उनको कार्य करने के लिए लैपटॉप भी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस मामले में 26 नवंबर को कार्य बहिष्कार किया जाएगा।आयकर विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों ने बृहस्पतिवार की दोपहर बाद कार्यालय से बाहर निकलकर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान फेडरेशन के पदाधिकारियों ने बताया कि कैडर रिव्यू की प्रक्रिया लंबे समय से लंबित है। इस कारण कर्मचारी वर्षों से एक ही पद पर कार्यरत हैं। कैडर रिव्यू की फाइलें अभी चेयरमैन स्तर पर लंबित हैं। वहीं एमटीएस और टैक्स असिस्टेंट से प्रमोशन के लिए पदों की कमी भी बड़ी समस्या बनी हुई है। कई स्थानों पर उम्मीदवार उपलब्ध हैं लेकिन पद नहीं हैं। 2014 से 2018 बैच के पीआर आईआरएस अधिकारियों की तदर्थ सेवा को नियमित मान लिए जाने के बावजूद रिव्यू डीपीसी नहीं होने से एसटीएस प्रमोशन प्रभावित है।2016 बैच के अधिकारियों को जेसीआईटी प्रमोशन नहीं मिल रहा है। बताया कि डीआर अधिकारियों को प्रमोशन मिल चुका है। आईटीओ की वरिष्ठता सूची को लेकर भी नाराजगी है। कर्मचारियों के मुताबिक एक जनवरी 2014 के बाद की वरिष्ठता सूची को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया। कर्मचारियों ने इंटर चार्ज ट्रांसफर पॉलिसी को दोबारा लागू करने की मांग भी की है। इसके अलावा आईटीओ से एसीआईटी प्रमोशन में देरी के कारण पीआर अधिकारियों की वरिष्ठता पीछे हो गई है।कर्मचारियों के अनुसार लैपटॉप की मंजूरी मिल चुकी है लेकिन अभी लैपटॉप मिले नहीं हैं। धरना प्रदर्शन में सहायक आयकर आयुक्त रविंद्र कुमार, आयकर अधिकारी (मुख्यालय) सुरेंद्र पाल, सुनील कुमार, विकास, अध्यक्ष अभिषेक मीना, जोनल सचिव पमित कुमार, यशवीर सिंह, जितेंद्र सिंह, दीपक पटेल, दिनेश कुमार, रोहित कसाना, दीपक सिंह, प्रांजल अग्रवाल, श्रीप्रकाश तिवारी, सचिन कुमार आदि मौजूद थे।