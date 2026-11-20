विज्ञापन

ठाकुरद्वारा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्टी के नगर स्थित कार्यालय में बृहस्पतिवार को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी की जयंती मनाई। उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया। उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस के नगर अध्यक्ष शमीम चौधरी ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को आयरन लेडी के नाम से भी जाना जाता है। 1980 में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ठाकुरद्वारा में आई थीं। तब तिकोनिया पर रात 1:00 बजे तक लोगों ने कड़ाके की ठंड में उनका इंतजार किया था। वक्ताओं ने कहा कि इंदिरा गांधी ने अपने साहस से पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। कभी भी अमेरिका के दबाव में नहीं आईं। देश के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कार्यक्रम में नगर अध्यक्ष शमीम चौधरी, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष सलमा आगा, शरीफ आजाद, डॉ. बाबू हुसैन, राजकुमार पंडा, जिला सचिव रईस खान उर्फ बल्ले, मोहम्मद्दीन, इदरीश दानिश अंसारी आदि मौजूद रहे।