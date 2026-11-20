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मुरादाबाद। रामगंगा नदी में औद्योगिक इकाइयों और नालों का गंदा पानी बहाए जाने के विरोध में शिवसेना ने जिला प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया।जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा के नेतृत्व में शिवसैनिक जैन मंदिर से जुलूस के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। यहां प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर ज्ञापन सौंपा। शिवसेना ने आरोप लगाया कि औद्योगिक इकाइयों का दूषित पानी रामगंगा में पहुंचने से नदी का पानी प्रदूषित हो रहा है, लेकिन प्रशासन इस समस्या की अनदेखी कर रहा है।जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने कहा कि गंगा हिंदुओं की आस्था और जीवन से जुड़ी है। इसके बावजूद रामगंगा में गंदा पानी जाने पर प्रभावी कार्रवाई नहीं हो रही है।उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन भेजकर समस्या के समाधान की मांग की। इस मौके पर कमल सिंह राव, शिबू पांडे, आकाश सिंह, सरदार इंद्रजीत सिंह, अरुण ठाकुर, उमेश ठाकुर, विक्की कश्यप, तिलक राज शर्मा, सुरेश सैनी, अशोक सैनी, तेजपाल सैनी, जीतू प्रजापति, बादाम सिंह, पंकज पाल, अंकुर टंडन और रतन भाटिया आदि मौजूद रहे।