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जनपद रामपुर के स्वार निवासी मोबिना उर्फ शहरीन का निकाह करीब दो वर्ष पूर्व गांव फरीदनगर निवासी वसीम कुरैशी के साथ हुआ था। उनके एक एक वर्ष की बच्ची भी है। बहन शबाना ने बताया कि मोबिना गर्भवती थी। पति मोबिना के साथ आए दिन मारपीट करते रहते थे। बृहस्पतिवार को सुबह भी मोबिना को उसके पति ने मारा-पीटा। आरोप है कि उसे फंदे पर लटका कर उसकी हत्या कर दी गई। मायके वालों के पहुंचने से पहले ही महिला का पति और ससुराल के अन्य लोग मौके से भाग गए। मायके वालों ने हंगामा करते हुए मोबिना के ससुराल वालों पर दहेज के लिए उसके साथ मारपीट करने और मांग पूरी न करने पर हत्या करने का आरोप लगाया।कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर मनोज कुमार भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। सीओ आशीष प्रताप सिंह मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया। मायके पक्ष के लोगों और गांव के लोगों से घटना के बारे में पूछताछ की। गांव निवासी पूर्व ब्लॉक प्रमुख के पति एजाज अहमद ने बताया कि पति-पत्नी में बहुत प्यार था लेकिन उनमें कुछ दिन से रिश्तेदारी में शादी में कुछ कहा-सुनी हो गई थी। इसके बाद दोनों में तनातनी चल रही थी। पुलिस ने पंचायतनामा भरकर महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कोतवाली के क्राइम इंस्पेक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कमरे से महिला की चुनरी लटकी हुई मिली है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसका शव नीचे रखा हुआ था। उन्होंने बताया कि मृतका के भाई इरफान की तहरीर पर उसके पति वसीम कुरैशी, परिवार के दो महिलाओं सहित सात लोगों के खिलाफ दहेज हत्या की रिपोर्ट दर्ज की गई है। इरफान ने 10 लाख रुपये और कार की मांग पूरी न करने पर अपनी बहन की हत्या करने का आरोप लगाया है।