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अमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। हस्तशिल्प और धातु उत्पादों के लिए प्रसिद्ध मुरादाबाद में कई महिलाएं अपने हुनर को सफल कारोबार में बदल रही हैं। वे डिजाइन, उत्पादों की विविधता और ग्राहकों की पसंद पर ध्यान केंद्रित कर बाजार में अपनी पहचान बना रही हैं। इन महिला उद्यमियों के उत्पाद देश-विदेश के ग्राहकों तक पहुंच रहे हैं।मुरादाबाद की महिला उद्यमी अपने उत्पादों के माध्यम से बाजार में एक मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। वे सादे और डिजाइनदार दोनों तरह के उत्पादों के विकल्प उपलब्ध करा रही हैं। पीतल के तार से आकर्षक गृह सज्जा उत्पाद भी तैयार किए जा रहे हैं। इन उत्पादों को देश के विभिन्न हिस्सों के साथ-साथ विदेशों में भी ग्राहक मिल रहे हैं। महिला उद्यमियों के इन प्रयासों को बाजार और व्यापार मेलों में भी महत्वपूर्ण मंच मिल रहा है। वे अपने कारोबार को आगे बढ़ाने के साथ-साथ दूसरों को भी रोजगार दे रही हैं।00-सादे और डिजाइनदार उत्पादों से ग्राहकों को जोड़ रहीं-बरवालान की नाजिया हुसैन सादे और डिजाइनदार बर्तनों का कारोबार करती हैं। ग्राहकों की अलग-अलग पसंद को देखते हुए वह दोनों तरह के उत्पादों पर काम करती हैं। डिजाइनदार उत्पादों में आकर्षक पैटर्न और सजावट का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं, सादे उत्पाद पसंद करने वालों के लिए सरल विकल्प उपलब्ध रहते हैं। नाजिया उत्पादों की विविधता के अनुसार विकल्प उपलब्ध कराने पर जोर देती हैं। वह देश के विभिन्न हिस्सों में लगने वाले मेलों में भी जाती हैं।00पीतल के तार से गृह सज्जा और विदेशी ऑर्डर-रेलवे कॉलोनी निवासी मीनाक्षी सिंह ने 2020 में अपना कारोबार शुरू किया। उन्होंने बचपन की कला रुचि को गृह सज्जा उत्पादों के व्यवसाय में बदला। मीनाक्षी पीतल के तार से आकर्षक उत्पाद तैयार करती हैं और उनकी डिजाइन खुद बनाती हैं। उन्हें राज्य पुरस्कार मिल चुका है और मुख्यमंत्री युवा योजना के तहत ऋण भी मिला है। दिल्ली के अंतरराष्ट्रीय भारतीय व्यापार मेला में उन्होंने स्टॉल लगाया। यहां उन्हें थाईलैंड, तुर्की, अफगानिस्तान समेत कई देशों से ऑर्डर मिले। मीनाक्षी ने बताया कि व्यापार मेला से कारोबार को नए बाजारों तक पहुंचाने का अवसर मिला है।