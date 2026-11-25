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मुरादाबाद। मझोला थानाक्षेत्र में रहने वाली 14 वर्षीय किशोरी के साथ उसके रिश्ते के बहनोई ने दुष्कर्म किया। घटना के समय पीड़िता घर में अकेली थी और आरोपी ने उसे खाना देने के बहाने कमरे में बुला लिया था। पीड़िता की मां के पहुंचने पर आरोपी भाग गया। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर आरोपी किशन पाल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। मझोला थाने में पीड़िता की मां ने दर्ज कराई रिपोर्ट में बताया कि मंगलवार की दोपहर वह और उसके पति घर से बाहर गए थे। महिला ने बताया कि मंगलवार की दोपहर करीब दो बजे उसका भाई और कटघर क्षेत्र में रहने वाली भतीजी का पति घर पहुंचा। इसके बाद महिला का भाई भी कहीं चला गया। आरोप है कि इस दाैरान भतीजी के पति ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया। एसपी सिटी कुमार रण विजय सिंह ने बताया कि आरोपी किशनपाल की तलाश की जा रही है। ब्यूरो