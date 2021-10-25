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Moradabad News: आवंटन निरस्त, फिर भी फ्लैटों पर कब्जा और किराया लेने का आरोप

Thu, 12 Nov 2026 12:08 AM IST
मुरादाबाद ब्यूरो
Moradabad Bureau मुरादाबाद ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:08 AM IST
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Allotment cancelled, yet allegations of continued occupation of flats and collection of rent persist.
मुरादाबाद। एमडीए की ओर से आवंटन निरस्त किए जाने के बावजूद नया मुरादाबाद के सेक्टर-15ए स्थित एमएमआईजी भवन के कुछ फ्लैट्स पर कब्जा बरकरार रहने का आरोप लगाया गया है। इतना ही नहीं, कुछ लोगों पर फ्लैटों को किराये पर देकर आर्थिक लाभ कमाने का भी आरोप है। इस मामले में एमएमआईजी के फ्लैट संख्या 8सी निवासी शेखर ने मंडलायुक्त को शिकायत भेजकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की है।
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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय अधिकारियों से कई बार शिकायत करने और आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने निरस्तीकरण आदेशों के अनुपालन और दोनों फ्लैटों की वर्तमान स्थिति की भौतिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि आवंटन निरस्त होने के बाद भी कब्जा बरकरार कैसे है और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मंडलायुक्त से स्थानीय अधिकारियों से अलग किसी वरिष्ठ अधिकारी या स्वतंत्र समिति से जांच कराने, अवैध कब्जा मिलने पर फ्लैट खाली कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। जिलाधिकारी, एमडीए उपाध्यक्ष और शासन के अधिकारियों को भी शिकायत की प्रतिलिपि भेजी गई है। एमडीए वीसी अनुभव सिंह का कहना है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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