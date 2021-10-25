Moradabad News: आवंटन निरस्त, फिर भी फ्लैटों पर कब्जा और किराया लेने का आरोप

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शिकायत में आरोप लगाया गया है कि स्थानीय अधिकारियों से कई बार शिकायत करने और आईजीआरएस पोर्टल पर प्रकरण दर्ज कराने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। शिकायतकर्ता ने निरस्तीकरण आदेशों के अनुपालन और दोनों फ्लैटों की वर्तमान स्थिति की भौतिक जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी सवाल उठाया है कि आवंटन निरस्त होने के बाद भी कब्जा बरकरार कैसे है और जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं। मंडलायुक्त से स्थानीय अधिकारियों से अलग किसी वरिष्ठ अधिकारी या स्वतंत्र समिति से जांच कराने, अवैध कब्जा मिलने पर फ्लैट खाली कराने और लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय करने की मांग की गई है। जिलाधिकारी, एमडीए उपाध्यक्ष और शासन के अधिकारियों को भी शिकायत की प्रतिलिपि भेजी गई है। एमडीए वीसी अनुभव सिंह का कहना है कि इस प्रकरण की जांच कराई जाएगी। इसके बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।