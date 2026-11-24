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अमर उजाला ब्यूरोमुरादाबाद। जिला अस्पताल की इमरजेंसी में मंगलवार रात मेडिकल रिपोर्ट को लेकर जमकर हंगामा हुआ। मेडिकल बनवाने के नाम पर रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए तीमारदारों ने इमरजेंसी में शोर-शराबा शुरू कर दिया। देखते ही देखते मामला तूल पकड़ गया। हालांकि, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर ने रुपये मांगने के आरोपों को खारिज करते हुए तीमारदारों पर अभद्रता और हंगामा करने का आरोप लगाया है।इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर डॉ. सुरेंद्र पाल सिंह के अनुसार, कोतवाली क्षेत्र निवासी प्रखर शर्मा को मेडिकल परीक्षण के लिए अस्पताल लाया गया था। उनका मेडिकल परीक्षण कर रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी। इसके बाद साथ आए लोगों ने मेडिकल रिपोर्ट दिखाने की मांग की। डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि रिपोर्ट पुलिस को सौंपी जाएगी। इसी बात पर तीमारदार भड़क गए और रुपये मांगने का आरोप लगाते हुए हंगामा शुरू कर दिया।डॉ. सिंह का कहना है कि मरीज के साथ आए कुछ लोग नशे में थे। उन्होंने मामले की सूचना पुलिस को भी दे दी थी। इमरजेंसी में काफी देर तक हंगामा करने के बाद सभी लोग वहां से चले गए। मेडिकल रिपोर्ट को लेकर शुरू हुआ विवाद अस्पताल की इमरजेंसी तक पहुंच गया।