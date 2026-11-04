Moradabad News: अवैध संबंधों में बाधा बनने पर पत्नी को जलाकर मारने का आरोप

विज्ञापन

मायके वालों के अनुसार, पति दो लाख रुपये नकद और एक चौपहिया वाहन की मांग कर रहा था। इसके अलावा, पति के अपनी भाभी से अवैध संबंध थे। पत्नी इन संबंधों में बाधा बन रही थी। इसी मांग और अवैध संबंधों को लेकर पीड़िता का आए दिन शोषण किया जा रहा था। शिकायतकर्ता का आरोप है कि एक नवंबर की रात पति सहित ससुराल वालों ने महिला के साथ मारपीट की। इसके बाद उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। उन्होंने किसी तरह आग की लपटों में घिरी महिला को बचाया। आग से झुलसी महिला का उपचार मायके वाले एक निजी अस्पताल में करा रहे हैं। घायल महिला के भाई ने थाने पहुंचकर पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। थाना प्रभारी निरीक्षक विजेंद्र सिंह ने घटना की जानकारी होने की पुष्टि की। उन्होंने बताया कि तहरीर आने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।