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घटना रात करीब आठ बजे प्लेटफार्म नंबर एक की है। जम्मू निवासी 27 वर्षीय अजय कुमार प्लेटफार्म पर आ रही आला हजरत एक्सप्रेस के सामने कूद गया। उस समय ट्रेन काफी नजदीक आ चुकी थी। युवक को पटरियों पर गिरा देख ड्राइवर ने तत्काल ब्रेक लगा दिए। ट्रेन रुकने के बाद प्लेटफार्म पर मौजूद यात्रियों ने दौड़कर युवक को पटरियों से उठाया। इसके बाद जीआरपी को सूचना दी। जीआरपी की पूछताछ में युवक ने बताया कि वह जम्मू के ऊधमपुर जिले के रामनगर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। परिजनों से नाराज होकर वह ट्रेन से मुरादाबाद आ गया था। यहां उसने आत्महत्या करने की कोशिश की। जीआरपी सिपाही प्रमोद सम्राट ने उसे समझाया और पानी पिलाया। इसके बाद उसके मोबाइल से परिजनों को फोन किया गया।युवक के बड़े भाई इंद्र कुमार ने पुलिस को बताया कि परिवार में ऐसा कोई विवाद नहीं है। उन्होंने युवक को वापस जम्मू भेजने की गुजारिश की। इसके बाद जीआरपी ने उसे जम्मू जा रही सियालदह एक्सप्रेस के जनरल कोच में बैठा दिया। साथ ही यात्रियों से जम्मू पहुंचने पर पुलिस को सूचना देने और उसके भाई से संपर्क कराने को कहा। युवक को बचाने वालों में अतुल सक्सेना और कमर आलम समेत अन्य यात्री शामिल रहे। सीओ जीआरपी विश्वजीत सिंह ने बताया कि युवक सुरक्षित है। पुलिस लगातार उसके व परिजनों के संपर्क में है। जब तक वह परिजनों के पास नहीं पहुंच जाता, तब तक निगरानी जारी रहेगी। जम्मू जीआरपी को भी सूचना दे दी गई है।