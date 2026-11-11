Mirzapur News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पत्नी की मौत, पति घायल

पटेहरा। संतनगर के गोहिया चौराहे के पास रविवार शाम बाइक सवार ने पीछे से दूसरी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दूसरी बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने पत्नी गीता देवी (45) को मृत घोषित कर दिया। पति नेवढ़िया गांव निवासी गुलाब (48) गंभीर रूप से घायल हो गया।घायल गुलाब ने बताया कि पत्नी गीता के साथ बाइक से दोबारा बेटी के घर जा रहे थे। गोहिया चौराहे के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पति-पत्नी दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गुलाब ने अपने परिजनों को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को निजी साधन से इलाज के लिए दीपनगर के निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने गीता देवी को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बाइक सवार भाग गया। गीता देवी की मौत से परिवार का रो-रोकर हाल बेहाल है। परिवार में दो बेटे और चार बेटियां हैं। थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने बताया कि सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है।