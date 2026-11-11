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Mirzapur News: तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पत्नी की मौत, पति घायल

Wed, 11 Nov 2026 01:42 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:42 AM IST
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Wife killed, husband injured in high-speed bike collisionWife killed, husband injured in high-speed bike collision
संतनगर थाना क्षेत्र के गोहिया चौराहे के पास हादसे में मृत गीता देवी ।
-गोहिया चौराहे पर तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से मारी टक्कर
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पटेहरा। संतनगर के गोहिया चौराहे के पास रविवार शाम बाइक सवार ने पीछे से दूसरी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दूसरी बाइक सवार दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल ले जाया गया। जहां डॉक्टरों ने पत्नी गीता देवी (45) को मृत घोषित कर दिया। पति नेवढ़िया गांव निवासी गुलाब (48) गंभीर रूप से घायल हो गया।

घायल गुलाब ने बताया कि पत्नी गीता के साथ बाइक से दोबारा बेटी के घर जा रहे थे। गोहिया चौराहे के पास पीछे से आ रही तेज रफ्तार बाइक सवार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पति-पत्नी दोनों सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद गुलाब ने अपने परिजनों को फोन कर सूचना दी। सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को निजी साधन से इलाज के लिए दीपनगर के निजी अस्पताल ले गए। जहां डॉक्टर ने गीता देवी को मृत घोषित कर दिया। हादसे के बाद बाइक सवार भाग गया। गीता देवी की मौत से परिवार का रो-रोकर हाल बेहाल है। परिवार में दो बेटे और चार बेटियां हैं। थानाध्यक्ष रमेश प्रसाद ने बताया कि सड़क हादसे में महिला की मौत हुई है।
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