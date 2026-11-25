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सिंचाई विभाग में कर्मचारियों की मिलीभगत से एरियर के नाम पर करोड़ों रुपये निकाल लिए गए थे। महालेखा परीक्षक की जांच में मामला सामने आने के बाद आनन-फानन में निकाली गई रकम से अधिक धनराशि राजस्व खातों में जमा करा दी गई। एसआईटी ने पिछले कुछ वर्षों के रिकॉर्ड खंगाले तो उनमें भी बड़ी गड़बड़ियां मिलीं। इस तरह 160 करोड़ रुपये से अधिक के लेनदेन में सरकारी धन के गबन का मामला सामने आया।एसआईटी के विवेचक दया शंकर ओझा ने बताया कि मिर्जापुर नहर प्रखंड के अधिशासी अभियंता प्रमोद कुमार ने 18 अक्तूबर को शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि कुछ अज्ञात कर्मचारियों के साथ मिलकर नामजद अभियुक्तों ने इस अपराध को अंजाम दिया। अस्तित्वहीन कर्मचारियों के नाम पर उनके परिचितों और रिश्तेदारों के खातों में भुगतान किया गया। इस तरह सरकारी धनराशि का गबन किया गया। शहर कोतवाली प्राथमिकी दर्ज की गई थी।थानाध्यक्ष दयाशंकर ओझा और उनकी टीम ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार, राजन दूबे पांडेयपुर का निवासी है, जबकि आरके सिंह उर्फ बबलू सिंह बबुरा, थाना विंध्याचल के रहने वाले हैं। दोनों के बैंक खातों में एरियर की धनराशि का भुगतान किया गया था। दोनों विभागीय कर्मचारियों के करीबी बताए गए हैं। न्यायालय में पेश करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया।विभाग के मौजूदा और पुराने अधिकारी भी जांच के दायरे मेंसिंचाई विभाग में वर्षों से गबन का खेल चल रहा था। ऐसे में कार्रवाई का दायरा केवल बाबुओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तक सीमित रहना कई सवाल खड़े करता है। एक-दो दिन नहीं, बल्कि पिछले कई वर्षों से डोंगल का गलत इस्तेमाल होता रहा और जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी जानकारी नहीं हुई, यह बात जांच अधिकारियों के गले नहीं उतर रही है। इस संबंध में सीओ सिटी अतिम कुमार ने बताया कि महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा भी सभी दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। लेनदेन के साथ अधिकारियों और कर्मचारियों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। अधिकारी हो या कर्मचारी, इस मामले में गलत काम करने वाला कोई भी व्यक्ति बच नहीं पाएगा।कोट-सिंचाई विभाग में गबन के मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इसमें दो जो भी दोषी होंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। - अपर्णा रजत कौशिक, पुलिस अधीक्षक