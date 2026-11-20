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डीआईजी कार्यालय से जारी सूची के अनुसार, मिर्जापुर जिले के 35 निरीक्षकों को दूसरे जिलों में भेजा गया है। इनमें 27 को सोनभद्र और सात को भदोही स्थानांतरित किया गया है। सोनभद्र के 26 निरीक्षकों में 10 को भदोही और 16 को मिर्जापुर भेजा गया है। वहीं, भदोही के 19 निरीक्षकों में 12 को मिर्जापुर और सात को सोनभद्र स्थानांतरित किया गया है।मिर्जापुर से स्थानांतरित होने वालों में छह थानाध्यक्ष भी शामिल हैं। इनमें मड़िहान थानाध्यक्ष नवीन तिवारी, कटरा कोतवाल नीरज पाठक, चुनार थानाध्यक्ष अजय सेठ, राजगढ़ थानाध्यक्ष बालमुकुंद मिश्रा और महिला थानाध्यक्ष ज्ञानूप्रिया को सोनभद्र भेजा गया है। साइबर थानाध्यक्ष राम नरायन राम और चुनाव सेल प्रभारी अरविंद मिश्रा का भी सोनभद्र स्थानांतरण किया गया है।