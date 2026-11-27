विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

पं. दीनदयाल उपाध्याय नगर की आबादी लगभग दो लाख से अधिक है। जिले का सबसे बड़ा बाजार भी यही है। नगर वासियों के लिए सुभाष पार्क, लाल बहादुर शास्त्री पार्क और दीनदयाल पार्क बनाए गए। सबसे पहले 2005 में सुभाष नगर पार्क बनाया गया था। यहां टिकट की व्यवस्था की गई थी। दस साल तक पार्क की स्थिति बेहतर रही। यहां नियमित साफ-सफाई होती थी और यहां फव्वारा भी लगा था। छह वर्ष पहले यहां पानी टंकी का निर्माण किया गया। इस समय पार्क को तोड़ा गया। पानी की टंकी के नीचे ओपन जिम स्थापित किया गया। पार्क की हालत सुधारी भी गई लेकिन एक वर्ष पहले फिर से सड़क चौड़ीकरण के कारण इसकी चहारदीवारी तोड़ दी गई। वर्तमान में यहां साफ-सफाई भी नहीं हो पा रही है। इससे जगह-जगह गंदगी और झाड़ी नजर आती है। पार्क में बने शौचालयों की नियमित सफाई नहीं होती है। पार्क में महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को परेशानी होती है। इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री पार्क का बड़ा हिस्सा सड़क चौड़ीकरण की जद आ गया। सुभाष पार्क के रखरखाव की जिम्मेदारी पालिका प्रशासन टेंडर पर करवाता था। टेंडर लेने वाला व्यक्ति न सिर्फ पार्क की देखभाल करता था बल्कि इसके लिए आगंतुकों से टिकट वसूलता था। बाद में टिकट की व्यवस्था समाप्त हुई तो कर्मचारी भी हटा लिए गए। इनसेट- लाल बहादुर शास्त्री पार्क में बनाया जाता है अस्थायी रैन बसेराजीटी रोड पर लाल बहादुर शास्त्री पार्क में पिछले एक दशक से ठंड के दिनों में अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाता है। इस वर्ष पार्क टूट गया है। बावजूद इसके यहां के कमरे में अस्थायी रैन बसेरा बनाया जाएगा। पीडीडीयू नगर में सुबह-शाम टहलने के लिए लोगों के पास सीमित विकल्प हैं। ऐसे में बड़ी संख्या में लोग रेलवे के बाकले मैदान पहुंचते हैं, लेकिन यहां भी उनकी राह आसान नहीं है। मैदान के आसपास रेलवे अधिकारियों के आवास होने के कारण लोगों को कई बार आवागमन में परेशानी होती है। ऐसे में अक्सर लोगों को आने से रोक दिया जाता है। धरना प्रदर्शन के बाद सीमित समय के लिए बाकले खेल मैदान टहलने वालों के लिए खोला गया है। रेलवे के मानस नगर कॉलोनी और रोजा कॉलोनी में पार्क बनाए गए हैं। यहां बच्चों को खेलने के लिए उपकरण लगे हुए थे लेकिन यह टूटे हुए हैं।इनसेट- चतुर्भुजपुर में दो बीघे में पार्क बनाने की योजनापीडीडीयू नगर। नगर पालिका क्षेत्र के चतुर्भुजपुर वार्ड में दो बीघे की भूमि पर पार्क बनाने की योजना है। यहां डेढ़ करोड़ रुपये की लागत से पार्क का निर्माण कराया जाएगा। यहां पार्क बनने से आसपास के क्षेत्र की करीब चार हजार की आबादी को लाभ मिलेगा। नगर पालिका की ओर से शासन को प्रस्ताव तैयार कर भेज दिया गया है। इस पार्क में जॉगिंग ट्रैक के अलावा बैठने की उत्तम व्यवस्था होगी। वहीं बच्चों के खेलने के लिए झूले भी लगेंगे और लोगों के लिए व्यायाम के लिए ओपन जिम भी बनाया जाएगा। संवाद लोगों की जुबानीशहर में पार्क केवल घूमने की जगह नहीं, बल्कि बुजुर्गों और बच्चों के लिए जरूरी सार्वजनिक स्थल हैं। सुभाष पार्क की हालत लंबे समय से खराब है। नगर पालिका को इसकी नियमित सफाई और हरियाली बहाल करने पर ध्यान देना चाहिए। दिनेश कुमार, सुभाष नगरसुबह टहलने आने वाली महिलाओं के लिए साफ-सुथरा पार्क और शौचालय होना जरूरी है। सुभाष पार्क में शौचालयों की सफाई नहीं होने से काफी परेशानी होती है। जिम्मेदार विभाग को नियमित सफाई की व्यवस्था करनी चाहिए। अफरोज आलम, नई बस्तीपार्क में ओपन जिम बनाया गया है, लेकिन रख-रखाव की कमी के कारण लोग इसका बेहतर इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। पार्क का सुंदरीकरण कराया जाए और व्यायाम के उपकरणों की स्थिति भी सुधारी जाए। रजत वर्मा, परशुरामपुरशहर में सुबह-शाम टहलने वालों के लिए बकाले मैदान ही एक प्रमुख विकल्प है, लेकिन वहां भी कभी-कभी आवागमन पर रोक लगा दी जाती है। प्रशासन को सार्वजनिक पार्क और मैदान की ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जहां लोगों को नियमित रूप से आने-जाने की सुविधा मिले। लखन, कुढ़े खुर्दकोट:लाल बहादुर शास्त्री पार्क सड़क चौड़ीकरण कारण आने वाले दिनों में समाप्त हो जाएगा। वहीं सुभाष पार्क के सुंदरीकरण के लिए वीडीए में प्रस्ताव भेजा गया है। इसके अलावा चतुर्भुजपुर में दो बीघे में पार्क का निर्माण शीघ्र ही करवाया जाएगा। सोनू किन्नर, चेयरमैन, नगर पालिका, पीडीडीयू नगर।