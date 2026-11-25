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यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार द्वितीय ने दी। बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करना है। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और नोडल शिक्षकों से समन्वय किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुपम कुमार के मार्गदर्शन में कार्यक्रम होगा। संवाद विज्ञापन

यह जानकारी उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव आनंद कुमार द्वितीय ने दी। बताया कि कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को संविधान के प्रति जागरूक करना है। विद्यालयों के प्रधानाचार्यों और नोडल शिक्षकों से समन्वय किया जा रहा है। जनपद न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अनुपम कुमार के मार्गदर्शन में कार्यक्रम होगा। संवाद

मिर्जापुर। संविधान दिवस पर 26 नवंबर को 5000 से अधिक विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन करेंगे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से कार्यक्रम का आयोजन सुबह नौ किया जाएगा।