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Mirzapur News: मंडी के कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली

Sun, 08 Nov 2026 12:06 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 12:06 AM IST
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The employees of the market took the oath of cleanliness
मंडी को स्वच्छ रखने के लिए लोगों को शपथ दिलाते नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी।- सोशल मीडि
मिर्जापुर। शुभ मंडी-स्वच्छ मंडी अभियान के तहत शुक्रवार को मंडी परिसर में भव्य दीपोत्सव हुआ। सचिव धीरेंद्र कुमार गुप्ता के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में 1000 से अधिक दीप जलाकर मंडी परिसर को रोशन किया। जगह-जगह बनाई गई आकर्षक रंगोलियों ने भी लोगों का ध्यान खींचा।
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मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंडी को सर्वाधिक राजस्व देने वाले तीन व्यापारियों बीरबल सोनकर, मोहम्मद हसनैन और अरविंद फूड कंपनी के प्रोपराइटर मानिकचंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।
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वहीं, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सफाईकर्मी बुद्धिराम यादव उर्फ तरिया को सम्मानित किया गया।
नगर पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों और किसानों को मंडी परिसर स्वच्छ रखने, कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने और स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई। किसानों और व्यापारियों को मंडी परिषद की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।
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कार्यक्रम में संभागीय उपनिदेशक कुलभूषण वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सहित मंडी के व्यापारी, किसान और कर्मचारी मौजूद रहे।
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