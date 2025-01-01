Mirzapur News: मंडी के कर्मचारियों ने स्वच्छता की शपथ ली

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मुख्य अतिथि नगर पालिका अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान मंडी को सर्वाधिक राजस्व देने वाले तीन व्यापारियों बीरबल सोनकर, मोहम्मद हसनैन और अरविंद फूड कंपनी के प्रोपराइटर मानिकचंद को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया।वहीं, स्वच्छता के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए सफाईकर्मी बुद्धिराम यादव उर्फ तरिया को सम्मानित किया गया।नगर पालिका अध्यक्ष ने व्यापारियों और किसानों को मंडी परिसर स्वच्छ रखने, कूड़ा निर्धारित स्थान पर डालने और स्वच्छता अभियान में भागीदारी निभाने की शपथ दिलाई। किसानों और व्यापारियों को मंडी परिषद की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी दी गई।कार्यक्रम में संभागीय उपनिदेशक कुलभूषण वर्मा, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश कुमार सहित मंडी के व्यापारी, किसान और कर्मचारी मौजूद रहे।