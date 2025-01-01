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रात करीब 3:30 बजे मेला व्यवस्थापक रोशनलाल यादव ने भोग बंद होने और साफ-सफाई की घोषणा की। इसके बाद पुजारी बृजभूषण यादव पटपड़ नदी में स्नान कर देवी-देवताओं की पूजा करने पहुंचे। सुबह करीब चार बजे वह हाथ में छड़ी लेकर चौरी पर पहुंचे और पूजा शुरू की।श्रद्धालुओं में अक्षत लेने की होड़ मच गई। बड़हिया माई के पुजारी दलसिंगार यादव ने भी मनरी बजाकर मेले का समापन किया। थानाध्यक्ष अजय कुमार मिश्र के नेतृत्व में पुलिस, महिला पुलिसकर्मी और राजस्वकर्मी पूरी रात मुस्तैद रहे।