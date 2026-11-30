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थाना क्षेत्र के दरगाह शरीफ निवासी नियाज अहमद अंसारी (35) पुत्र दिवंगत सलमान अंसारी कृयात क्षेत्र से मिर्चा, टमाटर, मटर व अन्य सब्जियां पिकअप से मिर्जापुर, वाराणसी, भदोही, चंदौली और आसपास की मंडियों तक पहुंचाने का काम करता था। शनिवार की देर शाम वह कृयात क्षेत्र से पिकअप पर मिर्चा लादकर गाजीपुर जा रहा था। रात करीब 11 से 12 बजे के बीच सैदपुर हाईवे पर उसकी पिकअप खड़े डंपर से टकरा गई।हादसे में नियाज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप के परखचे उड़ गए और वाहन हाईवे से पटरी किनारे जा पहुंचा। मृतक के तीन बच्चे हैं। उसके चचेरे भाई गोपाली ने बताया कि गाजीपुर के सैदपुर में हादसे में भाई की जान चली गई।