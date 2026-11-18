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विधानसभावार आंकड़ों के मुताबिक छानबे में 3,44,300 मतदाता हैं। इनमें 1,86,904 पुरुष और 1,57,396 महिलाएं हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र में 3,35,224 मतदाता हैं। इनमें 1,82,514 पुरुष, 1,52,703 महिलाएं और सात थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। मझवां में 3,59,705 मतदाताओं में 1,95,428 पुरुष, 1,64,267 महिलाएं और 10 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। चुनार में 3,15,883 मतदाताओं में 1,70,127 पुरुष, 1,45,748 महिलाएं और आठ थर्ड जेंडर के मतदाता हैं। वहीं, मड़िहान में 3,38,450 मतदाताओं में 1,81,791 पुरुष, 1,56,639 महिलाएं और 20 थर्ड जेंडर के मतदाता हैं।अप्रैल 2026 में प्रकाशित आलेख्य सूची में जिले में कुल 16,82,966 मतदाता थे। इनमें छानबे में 3,41,339, नगर में 3,32,896, मझवां में 3,60,100, चुनार में 3,12,956 और मड़िहान में 3,35,675 मतदाता थे। इस दौरान छानबे में 2,961, नगर में 2,328, चुनार में 2,927 और मड़िहान में 2,725 मतदाता बढ़े। वहीं, मझवां में 395 मतदाता कम हुए।एडीएम एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि मंगलवार को प्रकाशित आलेख्य सूची में अब तक के मतदाताओं की संख्या शामिल है। इसके बाद मतदाताओं की संख्या में जो भी वृद्धि या कमी होगी, उसका अंतिम प्रकाशन चार जनवरी 2027 को किया जाएगा।मतदाता सूची का मंडलायुक्त और डीएम ने किया निरीक्षणसभी बूथों पर आलेख्य प्रकाशन, राशन कार्ड से होगा मतदाता सूची का मिलानफोटो संख्या 37संवाद न्यूज एजेंसीमिर्जापुर। विधानसभा निर्वाचक नामावली के विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिले के सभी मतदान बूथों पर मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन किया गया। मंडलायुक्त राजेश प्रकाश और जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार ने विभिन्न बूथों का निरीक्षण कर मतदाताओं से जानकारी ली।मंडलायुक्त ने नगर के सेंट मैरी स्कूल स्थित बूथ संख्या 426, 427, 428 और 429 का निरीक्षण किया। वहीं, जिलाधिकारी ने विकास सिटी के प्राथमिक विद्यालय ग्राम पहाड़ी स्थित बूथ संख्या 421, 422 और 423, प्राथमिक विद्यालय जसोवर के बूथ संख्या 424, 425 और 426 तथा जुबली इंटर कॉलेज स्थित बूथ संख्या 388, 390, 391 और 393 का जायजा लिया। अधिकारियों ने मतदाताओं और नागरिकों से बातचीत कर मतदाता सूची में नाम शामिल होने के संबंध में जानकारी ली। अपर जिलाधिकारी विनोद कुमार सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अविनाश सिंह और सभी उप जिलाधिकारियों व खंड विकास अधिकारियों ने भी अपने-अपने क्षेत्रों में बूथों का निरीक्षण किया।इनसेट-राशन कार्ड से होगा मतदाता सूची का मिलानमड़िहान। तहसील परिसर में मंगलवार को कोटेदार संघ की बैठक हुई। इसमें मतदाता सूची में छूटे पात्र लोगों के नाम शामिल कराने के निर्देश दिए गए। बताया गया कि राशन कार्ड से मतदाता सूची का मिलान किया जाएगा। सूची में किसी पात्र का नाम छूटने पर संबंधित कोटेदार की जिम्मेदारी तय की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी संतोष कुमार ओझा और आपूर्ति निरीक्षक बद्रीनाथ गुप्ता ने की। इसमें बड़ी संख्या में कोटेदार उपस्थित रहे।