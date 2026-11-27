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न्यायालय ने दोनों आख्या को विरोधाभासी बताते हुए टिप्पणी की है कि ऐसा प्रतीत होता है कि न्यायालय को गुमराह और भ्रमित करने के उद्देश्य से गलत आख्या भेजी गई है। इसे आपत्तिजनक, छलपूर्ण और खेदजनक बताया गया है।मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह की अदालत ने आदेश जारी करते हुए बताया कि मामला इंदू देवी पत्नी लालमन की ओर से प्रस्तुत वाहन अवमुक्ति प्रार्थना पत्र से जुड़ा है।पांच नवंबर 2026 को प्रश्नगत मामले में आख्या भेजी गई कि 27 नवंबर को गाड़ी से 18 हजार रुपये लूटकर भाग गए। 16 हजार रुपये के साथ वाहन की बरामदगी की गई। वाहन के कोई कागजात नहीं होने के कारण उसे एमवी एक्ट में सीज कर चौकी गैपुरा पर सुरक्षार्थ खड़ा किया गया है।इसके अतिरिक्त 23 नवंबर को दूसरी आख्या प्रस्तुत की गई कि वाहन दूसरे मुकदमे में प्रयुक्त हुआ है। थाने में जगह नहीं होने के कारण उसे गैपुरा चौकी में खड़ा किया गया है। न्यायालय के समक्ष विंध्याचल थाने की ओर से भेजी गई दोनों आख्या में वाहन की बरामदगी और थाने में खड़े होने के संबंध में अलग-अलग तथ्य सामने आए।दोनों आख्या में विरोधाभास मिलने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल कुमार सिंह ने विंध्याचल थानाध्यक्ष संजय सिंह के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।साथ ही निर्देश दिया कि थानाध्यक्ष 27 नवंबर 2026 को सुबह साढ़े 10 बजे न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखें और स्पष्ट करें कि न्यायालय के आदेशों की अवहेलना के दृष्टिगत उन्हें दंडित क्यों न किया जाए।