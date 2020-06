प्रदूषण के लिए 80 क्रशर प्लांटों को जारी हुआ नोटिसSix new infected including two of Teerth Purohit's family

{"_id":"5ee65ded8ebc3e42c94d799b","slug":"notice-issued-to-80-crusher-plants-for-pollution-mirzapur-news-vns5300386135","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u092a\u094d\u0930\u0926\u0942\u0937\u0923 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f 80 \u0915\u094d\u0930\u0936\u0930 \u092a\u094d\u0932\u093e\u0902\u091f\u094b\u0902 \u0915\u094b \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0939\u0941\u0906 \u0928\u094b\u091f\u093f\u0938Six new infected including two of Teerth Purohit's family","category":{"title":"City & states","title_hn":"\u0936\u0939\u0930 \u0914\u0930 \u0930\u093e\u091c\u094d\u092f","slug":"city-and-states"}}

प्रदूषण के लिए 80 क्रशर प्लांटों को जारी हुआ नोटिस

मिर्जापुर। प्रदूषण के मानकों का अनुपालन नहीं करने पर सोनभद्र स्थित क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने मिर्जापुर में चल रहे लगभग 80 क्रशर संचालकों को नोटिस जारी किया है। साथ ही कड़ी चेतावनी दी है, कहां है कि अगर पर्यावरण प्रदूषण सर्टिफिकेट के विपरीत कोई भी क्रशर प्लांट चलते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्यवाई के साथ जुर्माना भी किया जायेगा। विभाग के इस नोटिस के बाद क्रशर संचालकों में हड़कम्प मचा हुआ है।

जिले में लगभग डेढ़ सौ क्रशर प्लांट अहरौरा क्षेत्र , मडिहान , लालगंज , डगमगपुर आदि क्षेत्रो में संचालित होते हैं। इसमे सबसे अधिक क्रशर अहरौरा क्षेत्र के भगौतीदेयी , सोनपुर , लालपुर धुरिया , आनंदीपुर इत्यादि क्षेत्र में संचालित होते है। एक अनुमान के अनुसार अकेले अहरौरा क्षेत्र में ही 60 से अधिक क्रशर प्लांटों का संचालन किया जाता है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि 90 प्रतिशत क्रशरों मानकों का पालन नहीं किया जाता है और यहां से इतना अधिक धूल उड़ता है कि आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो जा रहा है। क्रशर प्लांटों से उड़ने वाली पथरीली धूल से पहाड़ो के किनारे स्थित पेड़ पौधे व फसल बर्बाद हो जा रही है। लोगों के घरो पर प्रतिदिन धूल की मोटी परत बैठ जा रही है। सड़कों पर धूल एवं गरदे से चलना मुहाल होता जा रहा है, जिसकी शिकायत लगातार प्रदूषण कार्यालय सहित अन्य अधिकारियो को मिल रही थी। इसी शिकायत पर प्रदूषण विभाग द्वारा की गयी कार्यवाई से खनन क्रशर संचालकों में हड़कम्प मच गया है । क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि मिर्जापुर जनपद के लगभग 80 क्रशर संचालकों को नोटिस जारी कर जबाब मांगा गया है और 15 दिन के भीतर प्रदूषण से संबंधित अभिलेख को ठीक कराने का आदेश दिया गया है। जिनके पास प्रदूषण का सर्टिफिकेट है और वे मानको को पूरा नहीं करते हैं। उनको भी चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की जायेगी। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस कार्रवाई से जनपद के क्रशर व्यवसाइयों मे हड़कम्प मचा हुआ है। स्थानीय नागरिक गोपाल दास गुप्ता ने प्रदूषण अधिकारी को पत्र भेजकर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है।