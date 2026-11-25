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उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार मत्स्य पालकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देने के लिए तालाबों के पट्टे, मछली पालन के लिए अनुदान, प्रशिक्षण, बीमा और बाजार की सुविधा दी जा रही है। मत्स्य पालक इन योजनाओं का लाभ उठाकर अपनी आय बढ़ाएं। इसके लिए सरकार हरसंभव सहयोग करेगी।प्रदेश सरकार के मत्स्य मंत्री ने कहा कि निषाद समुदाय को शिक्षा से जोड़कर समाज की मुख्यधारा में लाना उनका प्रमुख उद्देश्य है। जब तक समाज शिक्षित नहीं होगा,तब तक विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। उन्होंने युवाओं से शिक्षा पर विशेष ध्यान देने की अपील की। इस दौरान उन्होंने निषाद समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने पर भी जोर दिया। बैठक में मत्स्य पालकों ने अपनी समस्याओं से मंत्री को अवगत कराया। उन्होंने समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए अधिकारियों को उनके निस्तारण के निर्देश दिए।